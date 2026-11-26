Za sada, samo tri tima nemaju poraz. Real je s maksimalnih 15 bodova na pragu TOP 8, Pari Sen Žermen takođe, dok će Arsenalu trebati još dve pobede kako bi preskočio onu međurundu. Komo i Betis drže se u vrhu i predstavljaju najveća iznenađenja, Bajern i Atletiko najviše su podbacili, Slovan jedini nema bod...

A kako bi bilo da se računaju samo međusobni rezultati ekipa iz 'liga petice'? Takvih utakmica bilo je 30 - po šest u prvom, trećem i petom kolu, pet u drugom i sedam u četvrtom.

Sračunali smo svaki učinak pojedinačno, napravili alternativnu tabelu i evo šta smo dobili:

Tabela nije bogzna kako relevantna imajući u vidu da imamo klubove što su odigrali po četiri meča protiv rivala iz elitnih liga, odnosno da je bilo i onih su imali tek jedan takav izazov, eventualno dva. Ipak, to dosta govori o tome ko je kakav žreb imao. Primera radi, Komu zaista idu sve pohvale za učinak 3/3 protiv najjačih. Drugo mesto na ovoj tabeli ozbiljan je rezultat...

S druge strane, Atletiko Madrid, RB Lajpcig i Viljareal iz isto toliko utakmica imaju tek po jedan trijumf, Roma nijedan (doduše iz tri top-susreta), Napoli takođe.

Bacite pogled - ko vas je najprijatnije iznenadio, ko je po vama odigrao ispod očekivanja, od koga očekujete da se popravi do kraja? Evo i svih međusobnih duela ekipa iz pet najjačih liga do kraja ligaškog dela:

6. KOLO

Aston Vila - Pari Sen Žermen

Barselona - Mančester Siti

Mančester Junajted - RB Lajpcig

Betis - Komo

Arsenal - Real Madrid

Borusija Dortmund - Inter

Štutgart - Lil

7. KOLO

Aston Vila - Borusija Dortmund

Inter - Liverpul

Komo - Pari Sen Žermen

Mančester junajted - Bajern Minhen

Lans - Mančester Siti

Betis - Arsenal

8. KOLO

Roma - Lil

Bajern Minhen - Betis

Barselona - Komo

Liverpul - Lans

Viljareal - Mančester junajted