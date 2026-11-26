Alternativna tabela Lige šampiona: Kako bi sve izgledalo kad bi igrali samo najbolji protiv najboljih?
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 18:52
Komo ostaje u vrhu, pet ekipa bez pobede...
Pet kola odigrano je u prvoj fazi Lige šampiona. Početkom idućeg meseca na programu je šesta runda, a onda poslednje dve, odlučujuće, na programu su u januaru mesecu.
Neke stvari već se jasno naziru. Sve ekipe sa dvocifrenim učinkom maltene su osigurale drugi fazu - da li direktan plasman u osminu finala ili doigravanje - međutim nema sumnje da nas do poslednjeg sudijskog zvižduka očekuje neizvesnost oko konačnog plasmana.
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Za sada, samo tri tima nemaju poraz. Real je s maksimalnih 15 bodova na pragu TOP 8, Pari Sen Žermen takođe, dok će Arsenalu trebati još dve pobede kako bi preskočio onu međurundu. Komo i Betis drže se u vrhu i predstavljaju najveća iznenađenja, Bajern i Atletiko najviše su podbacili, Slovan jedini nema bod...
A kako bi bilo da se računaju samo međusobni rezultati ekipa iz 'liga petice'? Takvih utakmica bilo je 30 - po šest u prvom, trećem i petom kolu, pet u drugom i sedam u četvrtom.
Sračunali smo svaki učinak pojedinačno, napravili alternativnu tabelu i evo šta smo dobili:
Tabela nije bogzna kako relevantna imajući u vidu da imamo klubove što su odigrali po četiri meča protiv rivala iz elitnih liga, odnosno da je bilo i onih su imali tek jedan takav izazov, eventualno dva. Ipak, to dosta govori o tome ko je kakav žreb imao. Primera radi, Komu zaista idu sve pohvale za učinak 3/3 protiv najjačih. Drugo mesto na ovoj tabeli ozbiljan je rezultat...
S druge strane, Atletiko Madrid, RB Lajpcig i Viljareal iz isto toliko utakmica imaju tek po jedan trijumf, Roma nijedan (doduše iz tri top-susreta), Napoli takođe.
Bacite pogled - ko vas je najprijatnije iznenadio, ko je po vama odigrao ispod očekivanja, od koga očekujete da se popravi do kraja? Evo i svih međusobnih duela ekipa iz pet najjačih liga do kraja ligaškog dela:
6. KOLO
Aston Vila - Pari Sen Žermen
Barselona - Mančester Siti
Mančester Junajted - RB Lajpcig
Betis - Komo
Arsenal - Real Madrid
Borusija Dortmund - Inter
Štutgart - Lil
7. KOLO
Aston Vila - Borusija Dortmund
Inter - Liverpul
Komo - Pari Sen Žermen
Mančester junajted - Bajern Minhen
Lans - Mančester Siti
Betis - Arsenal
8. KOLO
Roma - Lil
Bajern Minhen - Betis
Barselona - Komo
Liverpul - Lans
Viljareal - Mančester junajted