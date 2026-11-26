Organizatori su potvrdili da će takmičenje proći bez Sinera.

„Bili smo u kontaktu sa Janikovim timom i oni su nam potvrdili da zbog operacije neće moći da igra na Australijan openu. Siner voli da igra u Melburnu i jedva čeka da se vrati ovde 2028. godine. Želimo mu brz i uspešan oporavak i nadamo se da ćemo ga što pre videti na terenu“, poručio je Endrju Abdo, izvršni direktor Teniskog saveza Australije.

Janik Siner je operisao koleno pre neki dan u Finskoj, a predviđeno vreme za oporavak je tri do četiri meseca. Otprilike, očekuje se da italijanski teniser, jedan od najboljih na svetu u poslednje tri godine, zaigra tek kada na proleće krene deo sezone na šljaci.

Doktor koji je operisao Sinera nije želeo da licitira o periodu oporavka, nego je samo posle višečasovnog zahvata rekao:

„Cilj je da se Janik u potpunosti oporavi“.

Na minulom Australijan openu Janik Siner je ispao u polufinalu, gde ga je pobedio Novak Đoković.