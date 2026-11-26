Vanderbilt ove sezone zarađuje približno 12.400.000 dolara, dok ga ugovor sa Lejkersima vezuje i za narednu takmičarsku godinu, kada bi trebalo da inkasira oko 13.300.000 dolara. Upravo ta finansijska konstrukcija mogla bi da bude zanimljiva potencijalnim partnerima u trejdu, ali u Los Anđelesu ne žele samo da oslobode mesto u platnom budžetu. Ideja je da taj novac pretvore u igrača koji će imati mnogo značajniju ulogu u rotaciji.

"Pokušavaju da razmene njegov ugovor i praktično ga iskoriste kao sopstveni trejd izuzetak, kako bi popunili taj platni prostor. Žele da od toga dobiju igrača koji će biti važan i produktivan", dodao je NBA insajder.

Dosadašnji učinak Vanderbilta ne ide mu naročito u prilog. Na 13 utakmica ove sezone beleži svega 2,1 poen, četiri skoka i 1,2 asistencije za prosečno 12 minuta provedenih na parketu. Iako je reč o košarkašu koji može da donese energiju, čvrstinu i kvalitet u odbrani, njegov doprinos u napadu ostaje prilično ograničen. Zbog toga nije iznenađenje što Lejkersi razmatraju mogućnost da njegov ugovor iskoriste za dolazak igrača koji bi imao veću ulogu u ekipi.

Jedno od imena koje se pojavilo u razgovorima jeste Bruk Lopez. Iskusni centar trenutno nastupa za Los Anđeles Kliperse, a prema Sigelovim informacijama, mogao bi da bude zanimljiva opcija za gradskog rivala. Lejkersima je potrebno još jedno pouzdano rešenje na poziciji centra, kao podrška Vokeru Kesleru, pa bi Lopez svojim iskustvom i napadačkim kvalitetima mogao da odgovori na deo njihovih potreba.

"To bi čak mogao da bude neko poput Bruka Lopeza, koji ima iskustvo igranja za Lejkerse. To je jedna od mogućnosti koju pratim kada je reč o potencijalnim metama ovog tima. Mislim da bi Bruk Lopez bio veoma dobro pojačanje za njih", rekao je Sigel.

Lopez je već nosio dres Lejkersa tokom sezone 2017/18, pre nego što je karijeru nastavio u Milvoki Baksima. U međuvremenu je izgradio reputaciju jednog od centara koji mogu da naprave razliku i u odbrani i u napadu, a posebno je značajno to što poseduje šut sa distance. Iako ima 38 godina, početak aktuelne sezone pokazuje da još može da pruži ozbiljne partije na NBA nivou. U dresu Klipersa prosečno postiže 14,4 poena, uz 5,1 skok i 1,8 asistencija po utakmici, dok za tri poena šutira odličnih 43,3 odsto. Takav profil igrača mogao bi da bude posebno koristan Lejkersima, kojima je potreban centar sposoban da raširi odbranu protivnika i otvori više prostora za saigrače u reketu.

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Ipak, ukoliko se odluče da krenu po Lopeza, Lejkersi verovatno neće biti jedini zainteresovani. Sigel očekuje da se u trku uključe i San Antonio Sparsi i Golden Stejt Voriorsi, pošto sve tri ekipe iz Zapadne konferencije imaju razloga da tokom predstojećeg trejd perioda potraže pojačanje u prednjoj liniji.

"Mislim da će San Antonio, Lejkersi i Golden Stejt u jednom trenutku tražiti pomoć u reketu. Očekujem da sve tri ekipe pozovu i raspitaju se za Bruka Lopeza, kako bi videle koliko bi njegovo dovođenje koštalo", poručio je NBA insajder.

Lejkersi za sada imaju odličan razlog da budu zadovoljni početkom sezone. Sa učinkom 15-3 otvorili su takmičarsku godinu kao najbolja ekipa NBA lige, ali ambicije franšize ne završavaju se na dobrom rezultatu u prvoj trećini prvenstva. Predsednik košarkaških operacija Rob Pelinka već je javno nagovestio da će klub razmotriti mogućnosti za dodatno unapređenje sastava pre isteka prelaznog roka 11. februara.

Zbog toga bi naredni period mogao da donese značajne promene u igračkom kadru ekipe iz Los Anđelesa. Vanderbiltov ugovor već dugo se nalazi u opticaju, a ukoliko Lejkersi uspeju da ga pretvore u dolazak igrača poput Lopeza, mogli bi da dobiju upravo ono što im nedostaje u borbi za najviše ciljeve.