Penjaroja otišao za Barselonu, dao igračima slobodno do nedelje
Vreme čitanja: 1min | čet. 26.11.26. | 16:44
Trio srpskih igrača se sprema za duel sa reprezentacijom Italije
Posle velike pobede u Dubaiju u 14. kolu Evrolige, ekipa Partizan Mozzart Beta dobila je zasluženi odmor zbog reprezentativne pauze. Dok će brojni igrači u crno-belom timu igrati za svoje nacionalne selekcije za vikend, ima onih koji su dobili nekoliko slobodnih dana.
Među njima je i trener Đoan Penjaroja, koji je otišao u rodnu Barselonu. Strateg crno-belih je inače dao igračima slobodno do nedelje, kada je zakazano okupljanje i prvi trening, dok će reprezentativci stići početkom naredne nedelje kada kreću pripreme za duel protiv Virtusa u četvrtak.
Izabrane vesti
Primera radi, Kajl Olman i Ostin Rivs su ostali u Dubaiju nekoliko dana, dok se ostatak ekipe tokom četvrtka vratio za Beograd jer su Arijan Lakić, Nikola Tanasković i Vanja Marinković deo nacionalnog tima Srbije, dok se Alesandro Pajola pridružuje selekciji Italije. Duel ove dve selekcije zakazan je za nedelju u dvorani „Aleksandar Nikolić”.
Podsetimo da Partizan ima učinak od osam pobeda i šest poraza posle 14 odigranih mečeva u Evroligi.