Posle velike pobede u Dubaiju u 14. kolu Evrolige, ekipa Partizan Mozzart Beta dobila je zasluženi odmor zbog reprezentativne pauze. Dok će brojni igrači u crno-belom timu igrati za svoje nacionalne selekcije za vikend, ima onih koji su dobili nekoliko slobodnih dana.

Među njima je i trener Đoan Penjaroja, koji je otišao u rodnu Barselonu. Strateg crno-belih je inače dao igračima slobodno do nedelje, kada je zakazano okupljanje i prvi trening, dok će reprezentativci stići početkom naredne nedelje kada kreću pripreme za duel protiv Virtusa u četvrtak.