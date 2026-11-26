Odoše iz Bugarske u Izrael, ali... Hapoel našao novu lokaciju za domaćinstvo u Evroligi
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 18:59
Kako prenose tamošnji mediji, klub iz Tel Aviva napustio je Sofiju i seli se u Monako
Hapoel iz Tel Aviva, vraća se u Izrael. Posle poraza od Olimpijakosa na severu Atine - gde trenutno crveno-beli igraju dok se ne renovira dvorana Mira i prijateljstva - odlučili su da se vrate u njihov grad, što su zvanično saopštili. To znači da crveno-beli više neće živeti u Sofiji, kao što je bio slučaj tokom prethodnih 15 meseci, a ujedno postoji mogućnost da potpuno napuste bugarsku prestonicu i da u njoj više ne igraju utakmice.
Kako prenosi izraelski portal "Disko", rukovodstvo kluba podnelo je zahtev da svoje domaće utakmice u Evroligi do kraja sezone igra u Monaku. Ovaj neočekivani razvoj događaja usledio je pošto je Hapoel prethodnih nedelja razmatrao mogućnost da domaćinstva preseli na Kipar, po uzoru na Makabi iz Tel Aviva. Ipak, za sada deluje da od preseljenja na susedno ostrvo neće biti ništa. Idu u Monako.
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Dvorana "Sal Gaston Medesan", koja se nalazi u Fontviju i ima kapacitet od 5.000 mesta, bila je dom Monaka tokom pet sezona u elitnom takmičenju, sve do raspada kluba prošlog leta.
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U zvaničnom obraćanju vlastima kneževine na Francuskoj rivijeri, Hapoel je zatražio da upravo tu igra svoje utakmice do kraja sezone, uz obećanje da će snositi sve neophodne troškove. Odgovor nadležnih još nije stigao, ali se predlog razmatra.
Hapoel se trenutno nalazi na 12. mestu Evrolige sa učinkom od sedam pobeda i sedam poraza, dok je na utakmicama u Sofiji i Botеvgradu ove sezone zabeležio skor 2-4.
Pet od narednih šest utakmica trebalo bi da odigra kao domaćin. Sledećeg četvrtka dočekuje Olimpiju Milano, a potom ga očekuju dueli sa Asvelom, gostovanje Fenerbahčeu u Minhenu, a zatim i domaćinstva protiv Žalgirisa, Partizana i Makabija iz Tel Aviva.
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