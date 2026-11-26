Dvorana "Sal Gaston Medesan", koja se nalazi u Fontviju i ima kapacitet od 5.000 mesta, bila je dom Monaka tokom pet sezona u elitnom takmičenju, sve do raspada kluba prošlog leta.

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U zvaničnom obraćanju vlastima kneževine na Francuskoj rivijeri, Hapoel je zatražio da upravo tu igra svoje utakmice do kraja sezone, uz obećanje da će snositi sve neophodne troškove. Odgovor nadležnih još nije stigao, ali se predlog razmatra.

Hapoel se trenutno nalazi na 12. mestu Evrolige sa učinkom od sedam pobeda i sedam poraza, dok je na utakmicama u Sofiji i Botеvgradu ove sezone zabeležio skor 2-4.

Pet od narednih šest utakmica trebalo bi da odigra kao domaćin. Sledećeg četvrtka dočekuje Olimpiju Milano, a potom ga očekuju dueli sa Asvelom, gostovanje Fenerbahčeu u Minhenu, a zatim i domaćinstva protiv Žalgirisa, Partizana i Makabija iz Tel Aviva.

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