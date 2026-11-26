Igrači su izašli iz tunela, vodili su decu za ruku, poređali se i dok je intonirana himna Lige šampiona, kamera je prešla preko svakog od njih. Imalo se šta i videti: od svih samo je Mejson Grinvud bio bez deteta.

Zašto?

Verovatno iz razloga što je bio optužen za silovanje i nasilje nad devojkom dok je igrao za Mančester junajted i bio velika nada kluba sa Old Traforda i engleskog fudbala. Proteran je sa Ostrva, karijeru je nastavio da gradi u Hetafeu, Olimpiku iz Marselja i Fenerbahčeu. Postao je nepoželjan u domovini, više nikada nije dobio poziv da igra u reprezentaciji…

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Digla se kuka i motika kada je završio u pritvoru, a očigledno da mu ne zaboravljaju ni posle nekoliko godina. Jedino što nije poznato čije je ovo maslo.

Kada već nije osuđen na Ostrvu, ovaj pokušaj ponižavanja Mejsona Grinvuda skroz je nepotreban.