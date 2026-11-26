Jedan od čelnika Bešiktaša je za televiziju Haber rekao:

„Ovo je bio najnapetije putovanje koje smo doživeli u našim životima“.

Klub je potvrdio događaj preko svojih zvaničnih stranica.

„Avion sa našom ekipom, koji je leteo za Batumi na utakmicu Lige Evrope sa Hapoel Ber Ševom, morao je prinudno da sleti u Rize zbog vremenskih uslova u Batumiju. Tim će putovanje nastaviti autobusom“.

Batumi je iznuđeni domaćin za utakmicu Bešiktaš – Hapoel Ber Ševa u Ligi Evrope, da bi se igralo na neutralnom terenu. Na kraju je turskom predstavniku preseo put do tog grada.

Zbog svih problema, trener Vinčenco Italijano je morao da otkaže poslednji trening. Utakmica će pokazati koliko je sve što se dešavalo uzdrmalo igrače Bešiktaša.