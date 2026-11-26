Turci preživeli dramu: Munja nekoliko puta udarila u Bešiktašev avion
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Vreme čitanja: 1min | čet. 26.11.26. | 16:51
Ekipa umesto u Gruziji, prinudno sletela u Rize, pa nastavila put autobusom
Ako Bešiktaš bude imao probleme večeras na terenu protiv Hapoela Ber Ševe, znajte da je tim preživeo veliki šok.
Kako pišu turski mediji, avion sa fudbalerima Bešiktaša, među kojima je i Dušan Vlahović, juče je tokom leta nekoliko puta udarila u munja i izazvala veliku dramu. Letelica je umesto u Batumiju zbog toga morala prinudno da se spusti u turski grad Rize. Ekipa je posle svega morala da put do Gruzije nastavi autobusom.
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Jedan od čelnika Bešiktaša je za televiziju Haber rekao:
„Ovo je bio najnapetije putovanje koje smo doživeli u našim životima“.
Klub je potvrdio događaj preko svojih zvaničnih stranica.
„Avion sa našom ekipom, koji je leteo za Batumi na utakmicu Lige Evrope sa Hapoel Ber Ševom, morao je prinudno da sleti u Rize zbog vremenskih uslova u Batumiju. Tim će putovanje nastaviti autobusom“.
Batumi je iznuđeni domaćin za utakmicu Bešiktaš – Hapoel Ber Ševa u Ligi Evrope, da bi se igralo na neutralnom terenu. Na kraju je turskom predstavniku preseo put do tog grada.
Zbog svih problema, trener Vinčenco Italijano je morao da otkaže poslednji trening. Utakmica će pokazati koliko je sve što se dešavalo uzdrmalo igrače Bešiktaša.