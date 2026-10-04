Ameri imaju novu veliku zvezdu! Najmlađi strelac u istoriji reprezentacije, Siti ga kaparisao još sa 14

Jer Saliven je u poslednjih mesec i po dana nerešiva enigma u MLS ligi. Njegova statistika nakon letnje pauze izazvna Mundijalom deluje nepojmljivo za jednog tinejdžera, ma kakav bio kvalitet fudbala u tamošnjem prvenstvu: postigao je sedam golova i namestio još 12, uz direktan doprinos golu na svakih 76 minuta provedenih na terenu.

Njegov potencijal odavno je prepoznat i preko okeana. Još kao četrnaestogodišnjak, Saliven je dogovorio transfer u Mančester Siti, kojem bi trebalo da se pridruži u januaru 2028. godine, nakon što postane punoletan. Pa iako se u američkim medijima pojavila mogućnost da bi usled pravnih i finansijskih istraga u kojima se engleski klub našao posao mogao da propadne, pouzdani izvori tvrde da to ni najmanje ne remeti planove i fokus mladog fudbalera, niti menja njegov unapred zacrtan razvojni put u kojem mu je trenutno najvažnija zagarantovana minutaža.

Sasvim zasluženo, kao što je bio zaslužen i prvi poziv koji mu je uputio Maurisio Poketino. Odmah za njim usledio je i debi protiv Perua, kada je Saliven postao najmlađi starter seniorske reprezentacije još od pomenutog Adua , istog čoveka kojem je preoteo rekord za najmlađeg debitanta MLS lige. Imao je svega 14 godina kada je debitovao za Filadelfiju protiv Nju Inglanda. I već tada je bio ‘kaparisan‘.

Takve brojke na terenima MLS lige trenutno ga stavljaju u isti koš sa najvećim fudbalskim veličinama poput Lionela Mesija , Antoana Grizmana i Luisa Suareza , pa je u septembru, u kojem je na četiri utakmice isto toliko puta tresao mreže i pride upisao pet asistencija, postao najmlađi fudbaler sa nagradom za igrača meseca u istoriji MLS lige.

A Saliven je već sa 17 godina ima i u reprezentaciji. Na debiju protiv Perua sat vremena, ulazak sa klupe protiv Čilea, pa poluvreme i po sinoć protiv Meksika, u utakmici koju će pamtiti zauvek.

"Ovo su trenuci o kojima sanjate od svoje treće, četvrte, pete, šeste godine. Prizivao sam ovaj trenutak, ne samo u proteklih nekoliko sati otkad sam saznao da sam u startnoj postavi, već celog života. Ovo je neverovatan trenutak za moju porodicu, za mene, ovo je ogromna čast. Zaista sam zahvalan što su treneri imali poverenja u mene i pružili mi ovu priliku", rekao je Saliven, kojeg je selektor Maurisio Poketino opisao 'ratnikom kakvog je teško pronaći'. "On je borac, on je ratnik. Teško je pronaći ovakav tip igrača. Poseduje neverovatan kvalitet.“

Međutim, ono što Salivena izdvaja od prethodnih američkih 'čuda' nije samo impresivna tehnika, već nesvakidašnji i pomalo drzak karakter, pojašnjavaju ljudi bliski njemu. Njegov prvi trener u mlađim kategorijama, Tobijas Nubemejer, ističe da on nije tipičan "vunderkid" koji leti po terenu, dok bivši direktor akademije Tomi Vilson dodaje da Saliven poseduje neustrašiv mentalitet koji mu ne dozvoljava da ustukne ni pred jednim izazovom.

"Ono što dobre odvaja od velikana je mentalitet. A on ima taj 'je** se' mentalitet koji ponekad bude previše i za njegove saigrače. Ali on je neustrašiv", kaže Vilson.

I zato su, veruje se, svi preduslovi da Saliven postane ono što Amerikanci toliko dugo čekaju u muškom fudbalu.

"Opšte je poznato da Amerikanci vole zvezde u sportu, a kao što je Svetsko prvenstvo pokazalo, to važi i za fudbal“, izjavio je za BBC Džonatan Tanenvald, glavni fudbalski izveštač lista Philadelphia Inquirer. "Zato i ne čudi što se u zemlji nadaju da će dobiti zvezdu u muškom fudbalu koja može da se meri sa mnogima koje su imali u ženskom fudbalu. Neću danas reći da će Kavan Saliven biti taj igrač", hrabro će Tanenvald.

Pa opet, zbog nekih 'traumatičnih' iskustva iz prošlosti, ne želi da se previše zaleće...

"Rano je da se bilo šta tvrdi sa sigurnošću, a nagledao sam se mnogo imena koja nisu uspela da naprave iskorak. Fredi Adu je među onim čuvenim primerima, ali tu su i drugi, poput Gidiona Zelalema u Arsenalu. Kristijan Pulišić je došao najbliže tom statusu, ali ipak nije stigao do tog nivoa i imao je lošije Svetsko prvenstvo nego što se nadalo. Đovani Rejna nikada nije opravdao talenat. Ono što mogu da kažem za Salivena jeste da uz talenat poseduje i radnu etiku. Kao što je njegov aktuelni trener u Filadelfija Junajtedu, Rajan Rihter, skoro izjavio:’Njegov glavni kvalitet je mentalitet koji ima, način na koji pristupa svakoj utakmici i svakom danu, i to je ono što ga gura da bude sve bolji i bolji".

A tako će, nadaju se u Americi, jednog dana postati najbolji kojeg su imali.