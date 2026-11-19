Nemoć Baskonije najbolje se videla u poslednjem napadu u kojem je došlo do ozbiljnog koškanja između Rodionsa Kuruca i Mardžona Bučampa. Krilni igrač gostiju je zakuvao sve svojom grubošću, te mu je pre isteka utakmice pokazan put u svlačionicu, dok je Amerikanac dobio priliku da poveća svoj poenterski salto posle namernog faula. Problemi Baskonije su evidentni, a ako je za utehu, onda je to što su pogodili sa Kenanom Kamenjašem. Pozajmljeni centar Dubaija je posle Hapoela i Bajernu isporučio dabl-dabl od 16 poena i 13 skokova.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Ipak, bilo je to nedovoljno da se ugrozi tim iz Minhena. Bajern se ovde pitao, a gazda u SAP Gardenu bio je Dvejn Vašington. Nekadašnji bek crno-belih imao je svoje momente u kojima je forsirao. Međutim, sa 23 poena, sedam skokova i dve asistencije bez dileme je najzaslužniji za to što je Bajern večeras slavio. Poznato je da njegov tim obično gubi kada je on najefikasniji, ali za sve postoji izuzetak. Pored njega, Johanes Timan je postigao 15, dok je Bučamp brojao do 14.

Nije ovde Baskonija mogla ništa, ali doslovno. Neretko je prednost domaćina išla i blizu 20 poena. Imali su izabranici Antona Gavela i plus 16, pa to znači da je već tada prošao Mozzart Realx, ali za tim nije bilo potrebe jer je ovo bila prilično autoritativna predstava nemačkog kluba.

Pokušala je Baskonija da uvede meč u lažnu neizvesnost. Spustila je razliku na jednocifrenu u poslednjih 10 minuta. Međutim, videlo se da španski tim ne može ništa, čim Bajern malo doda gas.

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80

/Madar 17 - Bejkon 18/

Žalgiris - Panatinaikos 72:87

/Nan 21 - Tubelis 17/

Bajern Minhen - Baskonija 100:81

/Vašington 23 - Stjuart 17/

Olimpija Milano - Fenerbahče u toku

Pariz - Hapoel Tel Aviv u toku

Valensija - Virtus Bolonja u toku

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama