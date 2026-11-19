Totalno dva različita poluvremena viđena su na Kipru. Još jednom je Makabi, baš kao protiv Olimpijakosa pokazao da ume da igra košarku, a onda se paralizovao, što je za tim kvaliteta Dubaija nešto što se ne propušta. Ne može više šestostruki prvak Evrope da se izvlači na to da nije dobio još jednog spoljnog igrača, istina, upitnog kvaliteta, ali ga je dobio. Čak novajlija Kamar Boldvin deluje dosta pristojno u prve dve Evroligaške utakmice.

Takođe, ostaće upečatljiva situacija sa utakmice u kojoj nije dosuđen faul nad Džananom Musom , dok je reprezentativac Bosne i Hercegovine prilično grubo udaren u oko, što se moglo videti u kadru u kojem je prikazan sa flasterom na oku.

Izgledao je sve dosta tečno u igri Makabija sve do momenta dok domaćin nije krenuo u jurnjavu sa gostima. Dubai je za njih pomalo neočekivano uspeo da bude znatno brži i upravo tranzicionim poenima nadigra izraelski tim. Pored sada već standardno fantastičnog Dvejna Bejkona , koji je postigao 18 poena, treba istaći Nemanju Dangubića . Srpski krilni igrač bio je pravi džoker za tim iz Emirata. Dve trojke Dangubića u momentima u kojima je Dubai lomio domaćina je nešto što je u velikoj meri poguralo goste ka trijumfu. Nije ovo bilo veče u kojem je Mfiondu Kabengele dominirao (postigao tek devet poena), ali je sjajno gradio koš i dolazio do ekstra poseda, te je meč završio sa 11 skokova. Na drugoj strani najefikasniji bio je Jam Madar sa 17 poena i pet skokova, dok je Boldvin brojao do 12.

Makabi je izgledao mnogo bolje od rivala u prvih 20 minuta u kojima je u potpunosti kontrolisao tok utakmice. Domaćin je igrao na pogonsko gorivo Jama Madara i Kamara Boldvina koji su činili motor tima u oba pravca, a pogotovo kada je reč o ofanzivi šestostrukog prvaka Evrope. Tandem bekova bio je najzaslužniji za to što je Ponos Izraela imao dvocifren rezultatski plus gotovo tokom čitavog prvog poluvremena. Nekadašnji plej Partizan Mozzart Beta bio je raspoložen kako za poene, tako i razigravanje saigrača, dok doskorašnji član Bajerna deluje da bi u Makakbiju mogao da se vrati u šutersku formu koja ga je krasila pre lošeg mandata u Bavatskoj.

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Stiče se utisak da je Makabi mogao da ima i više od sedam poena prednosti s koliko se otišlo na veliki odmor. Imao je Makabi u nekoliko navrata u drugoj četvrtini čak i 15 poena prednosti, međutim, Dubai je nešto bolje finiširao zahvaljujući Dvejnu Bejkonu i uspeo da spusti razliku na jednocifrenu. Stavka koja je najviše pravila prevagu na stranu Ponosa Izraela je Šut za tri poena. Domaćin je sa 53,3 uspešnosti van linije 6,75 u prva dva kvartala bio ofanzivno superioran i zbog toga se stiče utisak da je ova razlika mogla da bude i znatno veća.

Ušao je Dubai mnogo bolje u nastavak utakmice. Gosti su uveli meč u ritam koji njemu odgovara. Agresivna odbrana, a u isto vreme igra u tranziciji nisu prijali četi Odeda Kataša. Nije bilo više otvorenih šuteva za Madara i Boldvina, dok je Dubai počeo da smanjuje zaostatak. Raspoloženi Bejkon dobio je podršku u Džaromu Blosomgejmu i Mfiondu Kabengeleu, dok je šut Makabija u potpunosti stao. Tim Ćavija Paskvala smanjio je minus na samo četiri poena, dok je na startu završnog kvartala usledila prava rapsodija gostiju.

Ponovo je Dubai uključio turbo mod, u potpunosti natrčao rivala i serijom - 7:0 prešao u vođstvo. Prevagu u ovim momentima pravio je Nemanja Dangubić koji je u poslednjoj četvrtini pogodio dve trojke sa centralne pozicije i tako doneo timu iz Emirata osetniju prednost. Makabi je uspeo da se konsoliduje i smanji na minus četiri na tri minuta do kraja. Imao je Ponos Izraela nekoliko napada da se u potpunosti vrati, ali nikako nije mogao da dođe do poena. Prazan hod je koštao Katešvu ekipu koja je na kraju morala da pruži ruku i čestita rivalu.

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80

/Madar 17 - Bejkon 18/

Žalgiris - Panatinaikos u toku

Bajern Minhen - Baskonija u toku

20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)

20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)

21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama