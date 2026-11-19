Bećirović se poslednjih godina etablirao kao izuzetno uspešan u obavljanju pozicije sportskog direktora i čoveka zaduženog za sastavljanje igračkog kadra. Bivši bek Panatianikosa bio je upravo glavni "krivac" za to što su Zeleni sa Erginom Atamanom stigli do titule prvaka Evrope.

Slovenac je napravio tim koji je predvodio turski stručnjak do sedmog šampionskog naslova osvajača Evrolige, dok je poslednji angažman imao u Zenitu iz Sankt Petersburga. Bećirović je u ruski tim došao u leto prošle godine, potpisavši trogodišnji angažman, ali je nedavno došlo do prekida saradnje između Slovenca i ruskog kluba.

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Sani Bećirović je pre funkcionerske imao i veoma uspešnu igračku karijeru. Pored nacionalnih titula i Kupova u Grčkoj, Sloveniji i Italiji svakako da mu je najveći uspeh osvajanje Evrolige. Slovenac je bio deo generacije Panatianikosa koja je predvođena Željkom Obradovićem stigla do titule šampiona Evrope.

Crno-beli su još neke bitne stvari za funkcionisanje kluba rešili na pomenutoj sednici UO. Usvojen je finansijski izveštaj za minulu sezonu, gde je ustanovljeno da ju je klub završio finansijski pozitivno. Kako navodi Partizan Mozzart Bet, sve obaveze su regulisane, uz plaćenih 5.173.432 evra za poreze, doprinose i PDV. U zvaničnom saopštenju kluba navodi se da je Parni valjak ispunio sve zahteve Evrolige u procesu dobijanja franšize, kao i garancije za plaćanje traženog iznosa. Takođe, ističe se da da klub iz sopstvenih prihoda raspolaže sa 20.000.000 evra.