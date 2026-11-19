Krvavo oko, a nije faul, kako je to moguće?
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | čet. 19.11.26. | 21:22
Pita se i Džanan Musa
Navikli smo na šarenoliki sudijski kriterijum u Evroligi. Nije nikakva tajna da su često favorizovani "veći" i bogatiji klubovi, ali i tu ume da se omane, pa je jednostavno vrlo upitno da li se odluke donose proizvoljno ili po pravilniku. Danas je žrtva takvog "incidenta" bio Džanan Musa.
Bek Dubaija je imao okršaj na meču protiv Makabija nakon kojeg je završio na parketu i uhvatio se za oko.
Izabrane vesti
Vrlo brzo je dobio flaster preko levog oka i postalo je jasno da situacija nije naivna, a koliko je ozbiljna moglo se videti tek posle utakmice. Reprezentativac Bosne i Hercegovine podelio je sliku iz svlačionice na kojoj se vidi potpuno zatvoren, natečen i krvavi kapak, što svakako mora da bude faul, a sigurno i mnogo više od toga.
Sigurno da će pobeda Dubaija ostati u senci ovog incidenta, a svakako da ovakve situacije moraju biti nauk za neke buduće utakmice.