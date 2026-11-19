Navikli smo na šarenoliki sudijski kriterijum u Evroligi. Nije nikakva tajna da su često favorizovani "veći" i bogatiji klubovi, ali i tu ume da se omane, pa je jednostavno vrlo upitno da li se odluke donose proizvoljno ili po pravilniku. Danas je žrtva takvog "incidenta" bio Džanan Musa.

Bek Dubaija je imao okršaj na meču protiv Makabija nakon kojeg je završio na parketu i uhvatio se za oko.