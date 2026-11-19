Gladijatorski napori Žalgirisa, ali premoćan je PAO
Vreme čitanja: 3min | čet. 19.11.26. | 21:16
Šou Hejs Dejvisa u prvom i Nana u drugom poluvremenu
Dao je sve od sebe Žalgiris, igrao gladijatorsku košarku, doveo Panatinaikos na ivicu, ali nije izdržao – 72:87.
Jednostavno, Panatinaikos je premoćan. Može tu i tamo da upiše poraz, ali je mnogo verovatnija opcija da će pobediti i kada je rival na maksimumu. Previše oružja ima u arsenalu Željka Obradovića da bi dozvolio sebi četiri poraza u poslednjih pet evroligaških mečeva.
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Videli smo košarkaški spektakl večeras u „zelenoj šumi“. Žalgiris je nakon šest uzastopnih trijumfa pucao od samopouzdanja pred okršaj sa Obradovićevim timom iza kojeg su bili strašni šamari protiv Efesa, Barse i nedavno Virtusa. I opet to nije bilo dovoljno…
Kao iz katapulta je Najdžel Hejs Dejvis lansirao Panatinaikos u vođstvo, a Mustafa Fal igrao ludački dobru odbranu na Valančijunasu. Otvorio se prostor za Tubelisa na niskom postu, koji je održavao Žalgirisov priključak u prvom poluvremenu. Pripomagao mu je Karsen Edvards, ali PAO je u većem delu prvog poluvremena potpuno kontrolisao rezultat i dešavanja na terenu. Dominirao je u reketu, imao više asistencija i manje grešaka uz 40 odsto za tri poena. Hejs Dejvis je u furioznom stilu zatvorio poluvreme (47:39) sa 16 poena, a Francisko je trojkom otvorio drugi deo meča i sve je delovalo kao podmazano za PAO.
Međutim, gotovo neprimetni Valančijunas u prvom razigrao se u drugom poluvremenu i počeo da topi prednost atinskih Zelenih. Pridružio mu se Tubelis i Žalgiris je serijom 11:0 potpuno preokrenuo utakmicu i poveo 52:51. Imali su domaći tada i nekoliko otvorenih trojki da dodatno uzdrmaju Panatinaikos, koji se nakon Obradovićevog tajm-auta smirio, pregrupisao i nije dozvolio da mu pobeda isklizne iz ruku.
Kendrik Nan je u prvom poluvremenu bio ispod svog nivoa, u senci Hejs Dejvisa, ali je preuzeo odgovornost kada se lomilo i sjajnim potezima u poslednjoj četvrtini odveo goste na novu dvocifrenu prednost koju nisu ispuštali. Strašno zakucavanje Lesora preko Valančijunasa je značilo i definitivnu kapitulaciju Litvanaca…
Nan je meč završio sa 21 poenom, Hejs Dejvis je ubacio jedan manje, a Slukas i Jabusele po osam. Tubelis je bio najefikasniji u Žalgirisu sa 17, Edvards ga je pratio sa 15, a Valančijunas je ubacio devet uz 2/9 za dva poena.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
/Nan 21 - Tubelis 17/
Bajern Minhen - Baskonija u toku
20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)
20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)
21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Petak
19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)
20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)
20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)
20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)
*** Kvote su podložne promenama