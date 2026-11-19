Videli smo košarkaški spektakl večeras u „zelenoj šumi“. Žalgiris je nakon šest uzastopnih trijumfa pucao od samopouzdanja pred okršaj sa Obradovićevim timom iza kojeg su bili strašni šamari protiv Efesa, Barse i nedavno Virtusa. I opet to nije bilo dovoljno…

Kao iz katapulta je Najdžel Hejs Dejvis lansirao Panatinaikos u vođstvo, a Mustafa Fal igrao ludački dobru odbranu na Valančijunasu. Otvorio se prostor za Tubelisa na niskom postu, koji je održavao Žalgirisov priključak u prvom poluvremenu. Pripomagao mu je Karsen Edvards, ali PAO je u većem delu prvog poluvremena potpuno kontrolisao rezultat i dešavanja na terenu. Dominirao je u reketu, imao više asistencija i manje grešaka uz 40 odsto za tri poena. Hejs Dejvis je u furioznom stilu zatvorio poluvreme (47:39) sa 16 poena, a Francisko je trojkom otvorio drugi deo meča i sve je delovalo kao podmazano za PAO.

Međutim, gotovo neprimetni Valančijunas u prvom razigrao se u drugom poluvremenu i počeo da topi prednost atinskih Zelenih. Pridružio mu se Tubelis i Žalgiris je serijom 11:0 potpuno preokrenuo utakmicu i poveo 52:51. Imali su domaći tada i nekoliko otvorenih trojki da dodatno uzdrmaju Panatinaikos, koji se nakon Obradovićevog tajm-auta smirio, pregrupisao i nije dozvolio da mu pobeda isklizne iz ruku.

Kendrik Nan je u prvom poluvremenu bio ispod svog nivoa, u senci Hejs Dejvisa, ali je preuzeo odgovornost kada se lomilo i sjajnim potezima u poslednjoj četvrtini odveo goste na novu dvocifrenu prednost koju nisu ispuštali. Strašno zakucavanje Lesora preko Valančijunasa je značilo i definitivnu kapitulaciju Litvanaca…