Mnogo bure je ovih dana u Italiji podigao veliki intervju Antonija Kontea. Italijanski strateg je otkrio ambicije da jednog dana opet sedne na klupu Juventusa, a dohvatio se i odlaska iz Intera nakon osvojene titule.

„Direktor Marota i predsednik Džang su došli kod mene i rekli: ’Želimo da nas vratiš na pobednički put. Nismo pobedili deset godina, želimo da prekinemo dominaciju Juventusa u Italiji i da nas učiniš ponosnim u inostranstvu.’ Klub je imao jasan cilj, pa smo radili zajedno. Očigledno, ako idemo u određenom pravcu i slažemo se oko toga, moramo ići tamo“, rekao je Antonio Konte.

Nakon što je 2021. doneo Interu taj 19. skudeto, napustio je kormilo Nerazura osećajući da se više ne uklapa u plan koji mu je bio predstavljen kada je preuzeo posao.

„Održali smo sastanak na kojem mi je rečeno da bi praktično svi igrači mogli biti prodati na leto. Prethodni dogovori su bili drugačiji: gradićemo tim i srušiti dominaciju Juventusa, a zatim ćemo stvoriti jaku strukturu koja može da traje i učini nas konkurentnim u Evropi. Kada se posvetite klubu, ljudima, posvećujete se navijačima.“