Anćelotijev šablon na početku evropske karijere: Mnogo golova - porazi, malo golova - pobede
Vreme čitanja: 3min | ned. 13.09.26. | 17:05
Dobar start Karlovog sina u francuskoj ligi, mada i dalje peče poraz od Betisa na startu Lige šampiona
Bio je pomoćnik svom ocu godinama, a onda se prošle godine obreo na klupi Botagofa i tako zakoračio u svet samostalnog vođenja timova. U Brazilu se nije proslavio, a kako će se pokazati na prvom poslu u Evropi znaćemo na kraju sezone. Zasad je teško utvrdi kakav će biti mandat Davidea Anćelotija u Lilu, jedino što se da primetiti, doduše na malom uzorku, jeste jedan šablon po kom Doge ove sezone redovno pobeđuju u utakmica u utakmicama u kojima bude viđen po jedan ili dva gola, a da redovno gube u takozvanim 3+ utakmicama.
U domaćem prvenstvu Lilu ide dobro, pošto je danas u četvrtom kolu pobedio Trou 2:0 (1:0) i tako došao do 10. boda u sezoni od mogućih 12. Lil je prethodno pobedio u prvenstvu protiv Tuluza 1:0 i Anžea 2:0, tako da je i treća pobeda izvojevana bez primljenog gola. Ipak, jasno je da navijače Lila i dalje peče poraz od Betisa na domaćem terenu 2:3 od pre nekoliko dana na startu Lige šampiona. Pogotovo kada se zna da je Lil na toj utakmici vodio 2:1 na poluvremenu i da je za Betis dva gola dao Mark Bartra, fudbaler koji u proseku daje jedan gol godišnje u svim takmičenjima.
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Iako je Troa na papiru jedan od najjeftinijih timova u ligi i tek je pristigao iz Lige 2, ne treba potcenjivati ovu pobedu Lila, jer je Troa prethodno osvojila četiri boda iz prva tri kola i pokazala da konačno želi da se otrese statusa "jo-jo" kluba. Ipak, danas nije dugo trajao otpor gostiju, pošto je Lil poveo već u 18. minutu golom Tijaga Santosa. Previše je prostora za šut dobio Portugalac, Togoanac iz redove Troe Karim Derman nije se ni potrudio da stane u blok, a Santos je izvrsno šutirao i savladao Patrika Biča, golmana kog smo mogli da upoznamo prethodnog leta na Mundijalu, gde je branio za reprezentaciju Australije.
Malo je falilo da pobeda Lila bude minimalna, ali je domaćin uspeo da u pretposlednjem minutu utakmice odigra najlepšu akciju na meču, a nju je krunisao Itan Embape pogotkom za 2:0. Kilijanov mlađi brat je pre nekoliko dana bio jedan od glavnih krivaca za poraz od Betisa, pošto je dobio crveni karton u ranoj fazi drugog poluvremena, a danas je 20-godišnjak uspeo da u završnici meča postigne svoj prvi gol još od petog decembra prošle godine. Asistenciju je upisao Danac Maurits Kjergor.
FRANCUSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Ren - Marselj 1:0 (0:0)
/Tomason 52/
Subota
Strazbur - Monako 1:1 (0:0)
/Sane 52 ag - Bruner 72/
Pariz - Lion 0:0
Okser - Nica 1:0 (0:0)
/Arčer 74/
Lorijen - Tuluz 2:2 (2:0)
/Balde 37, Mbamba 39 - Tengstet 48, Jorgensen 69/
Avr - Anže 0:0
Nedelja
Lil -Troa 2:0 (0:0)
/Santos 18, Embape 90+3/
17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR
20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR
***kvote su podložne promenama