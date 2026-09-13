Anćelotijev šablon na početku evropske karijere: Mnogo golova - porazi, malo golova - pobede

Bio je pomoćnik svom ocu godinama, a onda se prošle godine obreo na klupi Botagofa i tako zakoračio u svet samostalnog vođenja timova. U Brazilu se nije proslavio, a kako će se pokazati na prvom poslu u Evropi znaćemo na kraju sezone. Zasad je teško utvrdi kakav će biti mandat Davidea Anćelotija u Lilu, jedino što se da primetiti, doduše na malom uzorku, jeste jedan šablon po kom Doge ove sezone redovno pobeđuju u utakmica u utakmicama u kojima bude viđen po jedan ili dva gola, a da redovno gube u takozvanim 3+ utakmicama.

U domaćem prvenstvu Lilu ide dobro, pošto je danas u četvrtom kolu pobedio Trou 2:0 (1:0) i tako došao do 10. boda u sezoni od mogućih 12. Lil je prethodno pobedio u prvenstvu protiv Tuluza 1:0 i Anžea 2:0, tako da je i treća pobeda izvojevana bez primljenog gola. Ipak, jasno je da navijače Lila i dalje peče poraz od Betisa na domaćem terenu 2:3 od pre nekoliko dana na startu Lige šampiona. Pogotovo kada se zna da je Lil na toj utakmici vodio 2:1 na poluvremenu i da je za Betis dva gola dao Mark Bartra, fudbaler koji u proseku daje jedan gol godišnje u svim takmičenjima.