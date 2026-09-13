Tera maler Grke, ali ima i kome ide pred Srbiju: Colis će pakovati za Kostulasa (VIDEO)

Držali su se za glavu u Borusiji Dortmund, a držao se i Ivan Jovanović. Na početku sezone grčki selektor dobijao je samo loše vesti iz Nemačke. Janis Konstantelijasu je stradao prednji ukršteni ligament kolena i neće ga biti barem do februara, možda i marta, a onda je na utakmici Lige šampiona na travu legao Konstantinos Karecas. Imao je problem sa cirkulacijom, što se na prvu nije znalo, nalazi su ukazali na to da problem nije ozbiljnije prirode, već da je samo dehidrirao.

Poterao je maler Grke u avgustu i septembru, ali ima i kome ide pred reprezentativni „prozor“ i utakmice Lige nacija. Igraće u njoj i sa Srbijom, a među glavnim adutima Ivana Jovanovića biće Hristos Colis, kome je veoma dobro krenulo u Arsenalu, ali i Haralambos Kostulas. Pogađao je i asistirao grčki napadač na međunarodnoj sceni, a danas se upisao i u ubedljivoj pobedi Brajtona nad Koventrijem u gostima – 5:0 (1:0).