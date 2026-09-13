Tera maler Grke, ali ima i kome ide pred Srbiju: Colis će pakovati za Kostulasa (VIDEO)
Vreme čitanja: 11min | ned. 13.09.26. | 17:04
Brajton deklasirao Koventri, neće Frenki dugo potrajati ukoliko se nešto preko noći ne promeni…
Držali su se za glavu u Borusiji Dortmund, a držao se i Ivan Jovanović. Na početku sezone grčki selektor dobijao je samo loše vesti iz Nemačke. Janis Konstantelijasu je stradao prednji ukršteni ligament kolena i neće ga biti barem do februara, možda i marta, a onda je na utakmici Lige šampiona na travu legao Konstantinos Karecas. Imao je problem sa cirkulacijom, što se na prvu nije znalo, nalazi su ukazali na to da problem nije ozbiljnije prirode, već da je samo dehidrirao.
Poterao je maler Grke u avgustu i septembru, ali ima i kome ide pred reprezentativni „prozor“ i utakmice Lige nacija. Igraće u njoj i sa Srbijom, a među glavnim adutima Ivana Jovanovića biće Hristos Colis, kome je veoma dobro krenulo u Arsenalu, ali i Haralambos Kostulas. Pogađao je i asistirao grčki napadač na međunarodnoj sceni, a danas se upisao i u ubedljivoj pobedi Brajtona nad Koventrijem u gostima – 5:0 (1:0).
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Olimpijakos je prošlog leta ispraznio kasu engleskog kluba, prodao je Haralambosa Kostulasa za rekordnih 35.000.000 evra. Niko mu nije ni blizu u klupskoj istoriji, a na momente se da videti i zašto se Brajton otvorio. Nije jedan od onih kojima sve mora da se pripremi, zna i sam da izmisli pogodak…
Paskal Gros vratio je loptu u kazneni prostor, a grčki napadač prelepo se snašao. Prijem desnom Haralambosa Kostulasa, pa glavom u prostor i udarac po dijagonali. Odskočila je i nemoćan je bio golman Karl Rašvort.
Bila je to prva naznaka da se Koventriju sprema katastrofa. Brajton je u drugom poluvremenu sipao, sve je krenulo od Malika Jalkujea, a umnogome je saigračima posao otežao crvenim kartonom Taivo Avoniji. Nepotrebno je u skoku koristio ruku, udario je Maksima de Kujpera. Tog trenutka postalo je jasno svima, uključujući i Frenka Lamparda, da će se domaćin provesti kao bos po trnju.
Nije to bio jedini nepromislen potez igrača Koventrija, štoper Bobi Tomas skrivio je penal, a Paskal Gros ga je realizovao. Sve lađe potonule su domaćinu, povukao se i nije bio dovoljno agresivan. Nije izlazio na šuteve protivničkih igrača. Čak i dajeste, teško da bi to nešto promenilo, jer Luis Dank je postigao spektakularan pogodak, da bi „petardu“ pod noge Frenku Lampardu bacio Jasin Ajari.
Četvrta utakmica Koventrija od ulaska u Premijer ligu i – četvrti poraz. Gol-razlika mu je 0:10! Neće dugo potrajati Frenki ukoliko se nešto preko noći ne promeni…
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Subota
Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)
/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/
Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)
/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/
Čelsi - Hal 2:2 (1:2)
/Rodžers 7, Žoao Pedro 65 - Belumi 28, 34/
Kristal Palas - Ipsvič 2:3 (1:2)
/Halaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/
Liverpul - Fulam 0:0
Totenhem - Everton 0:0
Sanderlend - Arsenal 0:2 (0:0)
/Gimarais 58, Saka 90+7/
Nedelja
Koventri - Brajton 0:5 (0:1)
/Kostulas 36, Jalkuje 51, Gros 69pen, Dank 83, Ajari 90+4/
17.30: (3,05) Mančester Junajted (3,60) Mančester Siti (2,25) MR
Ponedeljak
21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR
***kvote su podložne promenama