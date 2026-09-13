SASTAVI: IMT - Crvena zvezda, Gudelj komandant Rijerine odbrane
Najnovije vesti
ned. 13.09.26. | 17:45
Pratite dešavanja iz Loznice
IMT - CRVENA ZVEZDA, 19.00 (AP1)
Stadion: Lagator (Loznica)
Sudija: Danilo Nikolić
IMT: Čančarević, Delmas, Šapić, Sisako, Martos - Kebe, Novičić - Fabijen, Cojić, Radivojević - Mitić.
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Nakajama, Gudelj, Lukasen - Gaštarov, Elšnik - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Dijeng.
Komentari / Podeli vest
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
nedelja | 13.09.2026.
ponedeljak | 14.09.2026.