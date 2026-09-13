SASTAVI: IMT - Crvena zvezda, Gudelj komandant Rijerine odbrane

ned. 13.09.26. | 17:45

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IMT - CRVENA ZVEZDA, 19.00 (AP1)

Stadion: Lagator (Loznica)
Sudija: Danilo Nikolić

IMT: Čančarević, Delmas, Šapić, Sisako, Martos - Kebe, Novičić - Fabijen, Cojić, Radivojević - Mitić.

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Nakajama, Gudelj, Lukasen - Gaštarov, Elšnik - Bukari, Čam, Kostov, Ivanić - Dijeng.

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