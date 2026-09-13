Mozzart Relax: U Nišu zaokruženo 3+ već u sedmom minutu

Dugo se gledala VAR provera, ali kada je glavni arbitar meča pokazao na centar, oni koji su verovali u golove mogli su da odahnu. Pravila Mozzart Relax akcije su jasna, možete još jednom da ih pogledate OVDE.

Kao što se da primetiti, u Mozzart kladionicama – svi pobeđuju. A, Mozzart Relax radi za tebe.