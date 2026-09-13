Mozzart Relax: U Nišu zaokruženo 3+ već u sedmom minutu
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Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 16:56
Zahvaljujući ranom pogotku Ibrahima Mustafe
Brojni benefiti zahvaljujući akciji našeg kompanije Mozzart Relax, postaju sve popularniji. Rade na svim kontinentima i u svim takmičenjima.
Ako ste se odlučili da igrate 3+ u duelu između niškog Radničkog i OFK Beograda, mogli ste da mirno pratite meč već od sedmog minuta. Naime, tada je Ibrahim Mustafa na asistenciju Krajišnika doveo domaćina u vođstvo.
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Dugo se gledala VAR provera, ali kada je glavni arbitar meča pokazao na centar, oni koji su verovali u golove mogli su da odahnu. Pravila Mozzart Relax akcije su jasna, možete još jednom da ih pogledate OVDE.
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