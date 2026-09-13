Lepe vesti za Paunovića: Ivan Ilić asistent nakon dve godine

Nadamo se da su problemi konačno iza srpskog igrača, bez obzira što ga je Di Frančesko izveo sa terena u 66. minuta zbog grčeva. U svakom slučaju, lepe vesti za selektora Veljka Paunovića. Ilić je kod trenera Lečea zadužen za prekide, a kornere u trećem i desetom minutu izveo je na perfektan način, omogućivši Kulibaliju i Tijagu Gabrijelu da iskoriste nadmoć u skoku. Mladi Nišlija je poslednju utakmicu u reprezentativnom dresu odigrao protiv Engleske u novembru prošle godine. Ostaje da se vidi da li će za njega biti mesta na spisku za predstojeće mečeve Lige nacija, koji bi trebalo da bude objavljen početkom naredne sedmice.

Monca se nakratko vratila golom Rikarda Mangasa u 20. minutu, ali je stvari na svoje mesto samo minut kasnije vratio Kulibali, golom nakon auta, koji je zakomplikovao situaciju u protivničkoj odbrani. Dakle, Di Frančesko je na delu demonstrirao kako prekidi mogu da odluče utakmicu na najvišem nivou. Ovoga puta bili su zaslužni za prvo slavlje Lečea u sezoni.

U drugom poluvremenu gosti su sve do finiša meča uspeli da iskontrolišu situaciju na terenu i otupe napadačku oštricu Monce. Međutim, ulazak Patrika Kutronea je uneo probleme u poslednju liniju domaćeg tima. Nekadašnji napadač Milana je imao veliku šansu u 80. minutu, ali je gađao pored stative. Ekipa Ivana Jurića je konačno smanjila rezultat u 89. minutu, posle lukavog udarca Ezekijela Sebaljosa iz slobodnog udarca, ali taj gol ide na dušu Vladimiroa Falkonea, s obzirom na to da je mu je lopta ušla u bliži ugao, bez obzira na to što je zakačila nekog na putu ka golu. Nikola Štulić je drugi put uzastopno bio u startnoj postavi Lečea, ali se još uvek čeka njegov prvenac u ovoj sezoni.