Lepe vesti za Paunovića: Ivan Ilić asistent nakon dve godine
Vreme čitanja: 6min | ned. 13.09.26. | 17:14
Slavlje Lečea nad Moncom, uz dva perfektno izvedena kornera srpskog veziste – 3:2
Mnogo problema sa povredama u poslednje dve sezone imao je mladi srpski vezista Ivan Ilić, ali se čini da nije mogao da učini bolju stvar za svoju karijeru od odlaska u Leče, gde je dobio maksimalno poverenje Euzebija di Frančeska. Za to mu je uzvratio sa dve asistencije u pobedi nad Moncom na Via del Mareu, čime je uz dvostrukog strelca Lasanu Kulibalija, poneo epitet ključnog igrača utakmice – 3:2 (3:1).
Koliko je ovo važan trenutak za nekadašnjeg igrača Crvene zvezde pokazuje i podatak da je poslednji put upisao asistenciju davnog 11. avgusta 2024. godine protiv Kozence u Kupu Italije, dok na gol čeka od 25. avgusta iste godine, kada je bio strelac protiv Atalante u drugom kolu Serije A. Od tada pa zaključno sa prošlom sezonom, Ilić (25) je vodio bitke sa različitim povredama, zbog kojih nikako nije uspevao da uhvati pravi ritam.
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Nadamo se da su problemi konačno iza srpskog igrača, bez obzira što ga je Di Frančesko izveo sa terena u 66. minuta zbog grčeva. U svakom slučaju, lepe vesti za selektora Veljka Paunovića. Ilić je kod trenera Lečea zadužen za prekide, a kornere u trećem i desetom minutu izveo je na perfektan način, omogućivši Kulibaliju i Tijagu Gabrijelu da iskoriste nadmoć u skoku. Mladi Nišlija je poslednju utakmicu u reprezentativnom dresu odigrao protiv Engleske u novembru prošle godine. Ostaje da se vidi da li će za njega biti mesta na spisku za predstojeće mečeve Lige nacija, koji bi trebalo da bude objavljen početkom naredne sedmice.
Monca se nakratko vratila golom Rikarda Mangasa u 20. minutu, ali je stvari na svoje mesto samo minut kasnije vratio Kulibali, golom nakon auta, koji je zakomplikovao situaciju u protivničkoj odbrani. Dakle, Di Frančesko je na delu demonstrirao kako prekidi mogu da odluče utakmicu na najvišem nivou. Ovoga puta bili su zaslužni za prvo slavlje Lečea u sezoni.
U drugom poluvremenu gosti su sve do finiša meča uspeli da iskontrolišu situaciju na terenu i otupe napadačku oštricu Monce. Međutim, ulazak Patrika Kutronea je uneo probleme u poslednju liniju domaćeg tima. Nekadašnji napadač Milana je imao veliku šansu u 80. minutu, ali je gađao pored stative. Ekipa Ivana Jurića je konačno smanjila rezultat u 89. minutu, posle lukavog udarca Ezekijela Sebaljosa iz slobodnog udarca, ali taj gol ide na dušu Vladimiroa Falkonea, s obzirom na to da je mu je lopta ušla u bliži ugao, bez obzira na to što je zakačila nekog na putu ka golu. Nikola Štulić je drugi put uzastopno bio u startnoj postavi Lečea, ali se još uvek čeka njegov prvenac u ovoj sezoni.
SERIJA A – 4. KOLO
Petak
Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)
/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/
Subota
Đenova - Frozinone 1:1 (0:1)
/Vaskez 50 - Kvernadze 14/
Lacio - Milan 2:2 (2:0)
/Kančeleri 10, Noslin 39 - Moreira 65, 67/
Atalanta - Kaljari 1:2 (1:1)
/Skamaka 41 - Mendi 19, Maldini 61p/
Nedelja
Leče - Monca 3:2 (3:1)
/Kulubali 3, 21, Gabrijel 10 - Mangas 20, Sebaljos 89/
18.00: (1,80) Napoli (3,50) Bolonja (4,70) - MR
20.45: (5,30) Sasuolo (3,60) Juventus (1,70) - MR
Ponedeljak
18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR
18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR
20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR
***Kvote su podložne promenama