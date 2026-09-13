Vikinzi se naljutili, pa do temelja spalili selo
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 17:17
Prvak Norveške deklasirao Kristijansund sa 8:1 (5:1) i tako zadržao korak za Bode/Glimtom uoči poslednje trećine šampionata
Posle dva uzastopna negativna rezultata, remija sa Sandefjordom (1:1) u prvenstvu Norveške i poraza od Štutgarta (1:3) na deviju u Ligi šampiona, fudbaleri Vikinga su sav svoj bes iskalili na nemoćnom Kristijansundu u 21. kolu domaćeg šampionata – 8:1 (5:1).
Podsetio je Viking meštane iz gradića Kristijansun sa oko 17.000 stanovnika kako je u srednjovekovno vreme izgledalo kada bi vikinzi krenuli u osvajanja. Od kuće jedva da je ostao temelj.
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Da sve bude još brutalnije, sedam od osam golova su potpisali različiti fudbaleri. Moglo je pritom da bude i ubedljivije, da je Erik Bothejm uspeo da realizuje jedanaesterac u 55. minutu.
Upravo je povremeni reprezentativac Norveške i bio taj jedini čovek sa dva data gola. Prvi na asistenciju Zlatka Tripića postigao je u 29. minutu za 4:0, a zatim je i pred kraj prvog poluvremena pogodio i detonirao petardu. Zato je Bothejm kasnije i uzeo da izvede penal, želeo je da dođe do het-trika, ali nije uspeo.
19.00: (1,17) Bode/Glimt (7,00) Sandefjord (12,0)
Na semoforu su na kraju stajala još i ispisana prezimena Kristijansena, Heghejma, Haugena, Bjordala, Fuglestada i Kvija Egeskog. S ovim trijumfom Viking se izjednačio bodovno na tabeli sa jedinim konkurentom za titulu, Bode/Glimtom, s tim da drugi predstavnik Norveške u Ligi šampiona tek treba da odigra meč ovog kola sa Sandefjordom. Taj susret je na programu u ponedeljak od 19 časova.
Inače, ako ima navijača Vikinga koji baš žele da traže mane u ovoj ubedljivoj pobedi, onda to mogu na činjenici da im je u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena Leander Alvhejm zatresao mrežu. Jer, time je ovo postala deveta uzastopna utakmica na kojoj je Viking primio barem jedan pogodak.
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