Maksimović bez minuta posle sjaja u Italiji: Nusa sve odradio
Vreme čitanja: 3min | ned. 13.09.26. | 17:27
Red Bul Lajpcig jako ubedljiv protiv HSV-a – 5:0
Red Bul Lajpcig je preboleo rane sa obala reke Komo. Sa pravom je bio kritikovan Martin Demikelis posle prikaza njegovog tima u Italiji, pre toga i poraza u Bremenu.
Međutim, uspravili su se Bikovi i u trećem kolu prvenstva Nemačke pregazili Hamburg – 5:0. Zanmiljivo je da je Martin Demikelis odlučio da ostavi na klupi Andriju Maksimović i ponovo na teren pošalje Grudu. Ostao je potencijalni reprezentativac Srbije van kadra posle gola i asistencije u prethodnih 90 minuta takmičarskog fudbala.
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Ali Andrija Maksimović nije bio ni potreban. Odigrao je Red Bul kao u transu meč. Poseno norveški reprezentativac Antonio Nusa. Odradio je Nusa – gotovo sve.
Ušao je Hamburg u mašinu za mlevenje mesa od početka meča i negde se moglo naslutiti da gostima nema spasa. Poveo je domaćin posle školske akcije i povratne lopte Banzuzija ka Gomisu. Delovala je od početka meča odbrana gostiju raštimovano. Tako je Nanđa izgubio čistu loptu i najavio veliki Nusin dan.
Sve je polazilo od noge norveškom reprezentativcu. Delo je lopte kao rukom. Poput detalja iz 71. minuta kada je na drugoj stativi proigrao usamljenog Vilija Orbana.
Još lepše je to izgledalo u finišu kada je pregazio po desnoj strani direktnog rivala i potom odigrao pas za Nkunkua. Do kraja meč pogodio je i Romulo.
BUNDESLIGA – 3. KOLO
Petak
Union Berlin - Šalke 1:3 (0:1)
/Skarke 90+6 – Gosens 25, Aušiš 46, Veber 90+13/
Subota
Augzburg - Bajer Leverkuzen 2:2 (0:1)
/Gregorič 50, 55 - Kofan 18, Šik 89/
Borusija Dortmund - Paderborn 3:0 (1:0)
/Fabio Silva 5, Nmeča 80, 89/
Frajburg - Borusija Menhengladbah 5:0 (1:0)
/Engelhart 23, 79, Matanović 29, 77, Egeštajn 86/
Hofenhajm - Štutgart 2:1 (1:0)
/Hložek 13, 67 - Mitelštet 48/
Majnc - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:2)
/Tic 89 - Uzun 9, 60, Burkart 45+1/
Keln - Verder Bremen 1:1 (1:0)
/Majna 11 - Filkrug 69/
Nedelja
RB Lajpcig - Hamburger 5:0 (2:0)
/Gomiz 18, Nusa 28, Orban 72, Nkunku 74, Romulo 77/
17.30: (13,0) Elverzberg (7,75) Bajern (1,18) - MR
***Kvote su podložne promenama