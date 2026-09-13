Maksimović bez minuta posle sjaja u Italiji: Nusa sve odradio

Red Bul Lajpcig je preboleo rane sa obala reke Komo. Sa pravom je bio kritikovan Martin Demikelis posle prikaza njegovog tima u Italiji, pre toga i poraza u Bremenu.

Međutim, uspravili su se Bikovi i u trećem kolu prvenstva Nemačke pregazili Hamburg – 5:0. Zanmiljivo je da je Martin Demikelis odlučio da ostavi na klupi Andriju Maksimović i ponovo na teren pošalje Grudu. Ostao je potencijalni reprezentativac Srbije van kadra posle gola i asistencije u prethodnih 90 minuta takmičarskog fudbala.