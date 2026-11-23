Od prvog dana Andrija blista u crno-belom dresu, našao je sebe u Solunu posle neuspešne misije u Benfiki, a koliko mu je lepo, udobno, koliko uživa u ovom grčkom gradu vidi se i po tome što je pre nekoliko dana potpisao novi ugovor, po kojem će, maltene, do kraja karijere igrati za PAOK. Ili makar tamo do poznih igračkih godina. Mada, ko kaže da neće biti još nekog produžetka saradnje...

Ozbiljno su se uzburkali duhovi u Solunu, čak i u novinarskim redovima, pojavili se obrisi panike kada su dani prolazili, a od Živkovića nije, makar javno, stiglo „da“ na ponudu PAOK-a za produžetak saradnje. Plašili su se u gradu sa Belom kulom da će na kraju sezone Srbin otići kao slobodan „strelac“. Ali posle nekoliko dana strepnje, stigao je pozitivan odgovor i Andrija Živković se trajno vezao za PAOK i Solun.

Na današnji dan statistika kaže: Živković je odigrao 293 utakmice za PAOK, postigao 73 gola i za 75 je asistirao. Praktično, na svakoj drugoj utakmici je bio ili strelac ili je „namestio“ gol. Stala su tu i dva trofeja u crno-belom dresu, jedna titula i jedan Kup, što jeste veliko dostignuće, jer je PAOK, objektivno, u senci atinskih klubova po snazi i veličini. Pehari su u Solunu više izuzetak nego pravilo.

A druga strana Živkovićeve medalje je reprezentacija Srbije. Za koju igra redovno, osim kada je teže povređen. Pa, čak i u onom baksuznom junskom terminu, kada niko više nije hteo, Andrija je, zajedno sa Strahinjom Pavlovićem, branio boje Srbije protiv Zelenortskih Ostrva.

Međutim, Živkovićeve brojke kada nosi boje Orlova su bitno drugačije nego u klupskoj karijeri. Na 67 utakmica postigao je samo dva gola. Jedan protiv Slovenije i drugi baš u prvom kolu ovog izdanja Lige nacija protiv Grčke. Tu je i sjajna brojka od 16 asistencija, koju nikako ne bi trebalo smetnuti s uma. U tom segmentu samo je Dušan Tadić ispred Andrije. Čak mi u Sergej debelo gleda u leđa.

Činjenica je, ipak, da je ovaj mali broj pogodaka za njegove standarde manje Živkovićeva krivica. U celom mandatu Dragana Stojkovića, fudbaler PAOK-a je igrao – krilnog beka. Bio je daleko od protivničkog gola, sa dosta defanzivnih zadataka, mnogo više nego u klubu. Zato je uspevao Andrija da pravi asistencije, da pošalje loptu na pravo mesto u pravo vreme, ali do gola je teško stizao.

Bez obzira na to što se godinama „davio“ tamo gde mu nije mesto, Andrija Živković je bio pravi vojnik reprezentacije. Nikada nije „a“ rekao protiv svoje uloge u timu. Barem javno, nije se nikada žalio. Vojnik Srbije i žrtva selektorskih zamisli. Sada kod Veljka Paunovića nekadašnji fudbaler Partizana je ponovo mnogo bliži protivničkom golu. I tako je i stigao do svog drugog pogotka u dresu najdražih boja.

Tačno je i da Paunović još luta i sa formacijom i sa sastavom, ali valjda neće i on odlučiti da vrati Živkovića u dve linije niže. Iako se Andrija, verovatno, ni sad ne bi bunio.