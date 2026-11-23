BRENTFORD - EVERTON, 21.00 (MR)

(Fudbal, Engleska 1)

Poslednji meč 11. runde Premijer lige donosi okršaj ekipa sa sredine tabele koje gaje evropske ambicije. Evertonu prija zapadni London — „karamele“ su neporažene na poslednja četiri ligaška gostovanja Brentfordu, uključujući i spektakularnih 2:2 iz aprila ove godine. Izabranici Dejvida Mojesa ušli su u pauzu sa dve vezane pobede, dok domaćin pokušava da pronađe kontinuitet posle promenljivih partija.

LEVANTE - ELČE, 21.00 (MR)

(Fudbal, Španija 1)

Ponedeljak u Primeri rezervisan je za regionalni derbi Valensijanske zajednice. Levante je u prethodnom kolu odigrao tvrd meč bez golova na gostovanju Selti u Vigu, a u međuvremenu je kroz produžetke prošao i prvu rundu Kupa kralja. Prethodni susret ovih rivala na stadionu „Siudad de Valensija“ doneo je pravu dramu i pobedu domaćina od 3:2 golom u sudijskoj nadoknadi, pa se ponovo očekuje otvoren duel.

BRONDBI - MIDTJILAND, 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Najveći derbi danskog ponedeljka igra se u predgrađu Kopenhagena. Aktuelni šampion Midtjiland i dalje ne zna za poraz u prvenstvu i vodi mrtvu trku za vrh tabele sa FC Kopenhagenom, dok Brondbi traži priključak sa vodećom trojkom. Domaćin ima ogroman motiv da se revanšira za ubedljiv poraz iz septembra (1:4), kada je Midtjiland dominirao pred svojom publikom.

BAŠAKŠEHIR - ČORUM, 18.00

(Fudbal, Turska 1)

Istanbulski sastav na svom stadionu „Fatih Terim“ dočekuje Čorum u okviru 12. kola Superlige. Bašakšehir u poslednje vreme igra veoma efikasno pred domaćim navijačima — na prethodna dva ligaška meča kod kuće postigao je čak sedam golova (5:2 protiv Samsunspora i 2:1 protiv Gazijantepa). Gosti dolaze rasterećeni, ali ih čeka težak zadatak protiv znatno iskusnijeg rivala.

SEPSI - RAPID BUKUREŠT, 19.00

(Fudbal, Rumunija 1)

Rapid iz Bukurešta igra veoma zrelu sezonu i u 16. kolo rumunske Superlige ulazi sa samo dva pretrpljena poraza u dosadašnjem toku prvenstva. Gosti žele da nastave seriju dobrih rezultata na strani, dok Sepsi pred svojom publikom traži priliku da se revanšira za minimalan poraz (0:1) iz prvog kola na startu sezone.

NANT - GRENOBL, 20.45

(Fudbal, Francuska 2)

Nekadašnji francuski velikan Nant nastavlja borbu za povratak u elitu, a u 13. kolu Lige 2 na svom „Božoaru“ dočekuje disciplinovani Grenobl. Domaćin tradicionalno diktira ritam pred svojim navijačima, dok će gosti šansu vrebati iz čvrstog bloka i brzih tranzicija.

SOŠO - DENKERK, 20.45

(Fudbal, Francuska 2)

Još jedan večernji duel francuskog drugoligaškog karavana igra se na stadionu „Ogist Bonal“. Sošo pokušava da iskoristi prednost domaćeg terena protiv neugodnog Denkerka, u utakmici koja bi mogla da donese dosta taktičkog nadmudrivanja i borbe na sredini terena.

NEFTČI FERGANA - AL HILAL, 14.45

(Fudbal, Azijska Liga šampiona)

Popodnevni program otvara peto kolo elitne azijske Lige šampiona. Saudijski gigant Al Hilal gostuje u Uzbekistanu ekipi Neftčija iz Fergane sa jasnom ulogom apsolutnog favorita i namerom da rutinski potvrdi dominaciju u grupi.

AL ITIHAD - PAHTAKOR, 19.15

(Fudbal, Azijska Liga šampiona)

U večernjem terminu azijske elite Al Itihad u Džedi dočekuje najtrofejniji uzbekistanski klub Pahtakor. Domaćin pred svojim navijačima igra u visokom tempu i oslanja se na individualni kvalitet u napadu, dok iskusni sastav iz Taškenta dolazi sa ciljem da zatvori prilaze golu i iznenadi favorita.