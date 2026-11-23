UCLA na srpski pogon: Kusturica i Jović zapalili Los Anđeles
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 09:24
Tandem naših momaka predvodio prestižni univerzitet do šeste pobede u sezoni
Sve više srpskih igrača nalazi se u NCAA i njihova uloga postaje ujedno sve značajnija za univerzitete koje predstavljaju. Sa posebnom pažnjom prati se ono što naši momci rade na prestižnom UCLA-u koji je ima fantastičan start sezone upravo zahvaljujući srpskim vedetama u svojim redovima.
Momci iz Los Anđelesa otvorili su sezonu sa neverovatnim učinkom - 6:0, a poslednji u nizu koji je pao pred UCLA-om bio je Delaver. Domaćin je bez milosti odigrao protiv gostiju i pobedio - 85:48.
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Najzapaženiji pojedinac kod momaka u beloj opremi bio je Filip Jović. Nekadašnji igrač Mege na terenu je proveo tek nešto više od 19 minuta i za to vreme postigao 17 poena, uz šest skokova i dve asistencije, uz šut iz igre 7/8. Ono što mora da se istakne jeste da je ovo bila prva Jovićeva utakmica. On je zbog povrede propustio start sezone, ali je već na debiju kupio naklonost tamošnje javnosti i navijača.
Srbin je tako bio na najefikasniji pojedinac na meču, a značajan doprinos pružio je i Nikola Kusturica.
Momak koji predstavlja najtalentovanijeg našeg igrača još jednom je bio izuzetno važan u trijumfu UCLA, iako ga šut nije služio. Doskorašnji član Barselone ubacio je Delaveru 12 poena, ali je pokazao da može i da razigrava saigrače, pa je utakmicu završio sa četiri asistencije.
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Njih dvojica su od početka do kraja utakmice nosili domaćina do trijumfa. Jović je veći deo poena postigao u prvom poluvremenu u koje domaćin praktično već stekao gotovo 20 poena prednosti, dok intenzitet u igri UCLA nije padao ni u nastavku. Bez obzira na veliko vođstvo, momci iz Los Anđelesa odigrali su izuzetno ozbiljno sve do samog kraja i upisali više neko ubedljiv trijumf.