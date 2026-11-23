Sve više srpskih igrača nalazi se u NCAA i njihova uloga postaje ujedno sve značajnija za univerzitete koje predstavljaju. Sa posebnom pažnjom prati se ono što naši momci rade na prestižnom UCLA-u koji je ima fantastičan start sezone upravo zahvaljujući srpskim vedetama u svojim redovima.

Momci iz Los Anđelesa otvorili su sezonu sa neverovatnim učinkom - 6:0, a poslednji u nizu koji je pao pred UCLA-om bio je Delaver. Domaćin je bez milosti odigrao protiv gostiju i pobedio - 85:48.