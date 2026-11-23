LUDI TIKET (-), ponedeljak, 5.286.036 dinara: Sparta već na poluvremenu prosula dotad pogođeno
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 08:39
Vojvodina, Milan, River... odradili svoje, ali to nije bilo dovoljno za višemilionski dobitak
Ovaj Mozzartov igrač nije štedeo na uplati, ali malo je nedostajalo da dobije višemilionsku isplatu. Samo Sparta iz Praga nije ispunila očekivanja i to već u prvom poluvremenu. Predviđeno je da će voditi na poluvremenu i pobediti na kraju, protiv Libereca kod kuće, međutim, na pauzi je bilo nerešeno, da bi potom gosti osvojili tri boda.
Na tiketu, koji je uplaćen za 10.000 dinara preko Mozzartweba, našlo se devet parova sa ukupnom kvotom 440,50. Potencijalni dobitak bio je 5.286.036,29 dinara. Svakako, utešnih 50.000 dinara, zahvaljujući čuvenom Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", nije mali iznos...
Izabrane vesti
Pojedini parovi sa ovog tiketa (Milan - Frozinone i Mačva - Vojvodina) bili su u sklopu Mozzart Relaxa, mada su Rosoneri i Lale svakako ispunili očekivanja našeg igrača.
U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.