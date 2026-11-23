Ovaj Mozzartov igrač nije štedeo na uplati, ali malo je nedostajalo da dobije višemilionsku isplatu. Samo Sparta iz Praga nije ispunila očekivanja i to već u prvom poluvremenu. Predviđeno je da će voditi na poluvremenu i pobediti na kraju, protiv Libereca kod kuće, međutim, na pauzi je bilo nerešeno, da bi potom gosti osvojili tri boda.

Na tiketu, koji je uplaćen za 10.000 dinara preko Mozzartweba, našlo se devet parova sa ukupnom kvotom 440,50. Potencijalni dobitak bio je 5.286.036,29 dinara. Svakako, utešnih 50.000 dinara, zahvaljujući čuvenom Mozzartovom benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ", nije mali iznos...