LUDI TIKET, nedelja, 976.762: Milionska mućkalica!
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Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 09:13
Ili bolje reći šampionska? Ma svejedno je
Ima nekih tiketa koji se lako razumeju, mogu da se sistematizuju, ubace u neki folder, pa da njihove kreatore nazovemo stručnjacima za ovu ili onu igru, za male ili velike kvote... A ima i onih koji odudaraju od svih.
Poput ovog koji je sada pred vama.
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Jer tu ima svega. I fikseva i golova, i fudbala i američkog fudbala, pa čak i rukometa. Ima i kvota od 1,07 pa sve do onih preko 2,00. Nije ni važno kad – funkcioniše.
Tako je ovaj naš igrač na uplatu od 900 dinara i kvotu 868,23 ulovio dobitak od čak 976.762 dinara što je zaista podvig vredan svake pohvale.
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