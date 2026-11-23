Jović najefikasniji ove sezone, "smeč" blokada kao bonus (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 08:09
Srbin doprineo pobedi Majamija protiv Oklahome
Majamijev pobednički niz produžen je na sedam utakmica, pošto je Oklahoma savladana na Floridi sa 123:113. Doprineo je tome i Nikola Jović, koje odigrao svoju najefikasniju partiju ove sezone. Meč je završio sa 15 poena (3/6 za tri, 1/2 za dva, 4/4 za jedan), osam skokova, tri asistencije, uz po jednu blokadu i ukradenu loptu.
Posebno atraktivna bila je blokada na prodor Kenrika Vilijamsa. U stilu odbojkaškog smeča.
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Rasploženi Jović na parketu je proveo 19 minuta, što mu je drugo najduže vreme u igri, posle 24 protiv Minesote na startu sezone.
Srbin je bio treći po broju poena u svom timu, a ukupno peti u meču. Prednjačio je Bam Adebajo, koji je sa tripl-dabl učinkom udario temelj Majamijeve pobede (24p, 15sk, 12as). Pele Larson je doprineo sa 21 poenom, dok su se u Oklahomi istakli Benet Stirc sa 21 poenom, Džered Mekejn sa 20 i Ejdžej Mičel sa 17.
I jedan i drugi tim bili su oslabljeni neigranjem svoje prve zvezde - Šej Gildžes Aleksander nije igrao za Oklahomu zbog povrede leđa, a Janis Adetokunbo za Majami zbog problema sa preponom - ali to nije uticalo na efikasno izdanje oba tima. Majami je u prvoj četvrtini stekao 12 poena prednosti, razlika je u nastavku meča varirala, ali prednost nije ispuštena. Domaćin je na početku četvrte deonice imao plus 20, međutim, gosti iz Oklahome uspeli su da značajno ublaže ovaj poraz. Njihov sedmi u 17 utakmica.
NBA - REZULTATI
Čikago - Denver 145:151, posle produžetka
/Hild 33 - Mari 45, Jokić 37/
Majami - Oklahoma 123:113
/Adebajo 24 - Stirc 21/
Juta - Dalas 114:116
/Mihailiuk 39 - Fleg 28/
Vašington - Orlando 116:96
/Džordž 24 - Da Silva 18/
Njujork - Indijana 113:106
/Tauns 30 - Siakam 25/
Golden Stejt - Boston 88:87
/Podžiemski 18 - Tejtum 27/