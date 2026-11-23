Majamijev pobednički niz produžen je na sedam utakmica, pošto je Oklahoma savladana na Floridi sa 123:113. Doprineo je tome i Nikola Jović, koje odigrao svoju najefikasniju partiju ove sezone. Meč je završio sa 15 poena (3/6 za tri, 1/2 za dva, 4/4 za jedan), osam skokova, tri asistencije, uz po jednu blokadu i ukradenu loptu.

Posebno atraktivna bila je blokada na prodor Kenrika Vilijamsa. U stilu odbojkaškog smeča.