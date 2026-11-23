I Kobi Mejnu je bio besan, takođe jer smatra da ovo nije bio start sa leđa u izrazitoj šansi – za šta se inače dobija crveni po pravilima igre – pošto bi po njegovom mišljenju Sene Lamens do lopte stigao pre Isaka . “ Utakmica nam je oduzeta zbog crvenog kartona koji nije crveni karton. Nema šanse. Lopta je maltene već kod golmana. Trče u punoj brzini, šta je mogao da uradi? “, pita se Mejnu .

Uzalud priča. Jer nikoga ne zanima šta je Joro mogao da uradi, već kako je Mančester junajted došao do toga da bude tako loš? I da li će sa ovakvom odbranom moći da izbegne ispadanje iz Premijer lige. Geri Nevil kao bivši igrač vrlo jasno kaže: nije do nepravde, nego do nemara uprave koja je dozvolila da u sezonu uđe sa ovakvom odbranom. Koja je, dodajmo to, primila 34 gola ove sezone ako računamo sva takmičenja. Nijedan drugi klub iz liga petica nije toliko porozan.

“To je nemar. Nemar je završiti prelazi rok, a da nisi kupio nijednog defanzivca, jer ovo gledamo već dve ili tri godine“.

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Istina, Matijs de Liht je u startnoj postavi Junajteda u jednoj utakmici Premijer lige bio prvi put posle 357 dana, ali…

“Onog trenutka kada je De Liht potrčao u stranu trebalo je da mu bar deset metara priđu i Joro i Diogo Dalot. Strašno loše je što to nisu uradili. Da se razumemo, De Liht je napravio haos. Ali ni on ne može da veruje. Ne može da veruje da Jora nema. Onda i taj nespretan kontakt. Iskreno, ne može gore od ovoga. Imaš pozadi četvoricu igrača koji se plaše za svoj posao, igraju u strahu”, besan je Nevil.

Ne brani ni De Lihta, jer on je bio užasan i u Ligi šampiona protiv Koma. Ali barem iza sebe ima tu dugu pauzu zbog problema sa kičmom kao opravdanje.

“Iznenadili smo se kad smo videli sastave. Odmah se videlo da Junajted ne može da dobije i da će da primi mnogo golova, da napravi mnogo grešaka. Činjenica je da nije imao ni neke briljantne opcije na klupi, ali zamarajuće je njih gledati. I ne razumem to sa De Lihtom. Imao sam i ja pauze od godinu dana, znam koliko je teško da se vratiš. U Komu nije znao šta radi”.