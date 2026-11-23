Dobro došao u pakao, Poć: Nije nepravda, nego nemar i odbrana koja će da te odvede u drugu ligu
Vreme čitanja: 5min | pon. 23.11.26. | 08:53
Trener i igrači se žale na sudije... Javnost se žali na trenera i igrače...
Nije verovatno ni moglo da se završi mnogo drugačije, ali možda nije moralo da bude toliko bolno. Međutim, rano isključenije Lerija Jora – pre svega zbog tragične reakcije Matijsa de Lihta – utabalo je Liverpulu put do komfornih 4:0, a odgovorne u Mančester junajtedu ostavilo da traže najbesmislenije izgovore za debakl na debiju novog šefa Maurisija Poketina.
Poput onog da penal – nije postojao?!
“Baš bolno, baš razočaravajuće. Nije OK kada utakmicu u Premijer ligi počneš na ovakav način. Sve se promenilo posle šest minuta. Nije fer to što se desilo... Ta lopta je išla u ruke golmanu. Pride, Joro nije imao nikakvu nameru da ukrsti puteve sa Aleksanderom Isakom. Nije bilo namere. A, još pre toga, u šestom minutu, start Žakea nad Embuemom? Slično? Ne, to je bio penal“, poukušavao je Poketino da svu krivicu prebaci na sudije.
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I Kobi Mejnu je bio besan, takođe jer smatra da ovo nije bio start sa leđa u izrazitoj šansi – za šta se inače dobija crveni po pravilima igre – pošto bi po njegovom mišljenju Sene Lamens do lopte stigao pre Isaka.
“Utakmica nam je oduzeta zbog crvenog kartona koji nije crveni karton. Nema šanse. Lopta je maltene već kod golmana. Trče u punoj brzini, šta je mogao da uradi?“, pita se Mejnu.
Uzalud priča. Jer nikoga ne zanima šta je Joro mogao da uradi, već kako je Mančester junajted došao do toga da bude tako loš? I da li će sa ovakvom odbranom moći da izbegne ispadanje iz Premijer lige. Geri Nevil kao bivši igrač vrlo jasno kaže: nije do nepravde, nego do nemara uprave koja je dozvolila da u sezonu uđe sa ovakvom odbranom. Koja je, dodajmo to, primila 34 gola ove sezone ako računamo sva takmičenja. Nijedan drugi klub iz liga petica nije toliko porozan.
“To je nemar. Nemar je završiti prelazi rok, a da nisi kupio nijednog defanzivca, jer ovo gledamo već dve ili tri godine“.
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Istina, Matijs de Liht je u startnoj postavi Junajteda u jednoj utakmici Premijer lige bio prvi put posle 357 dana, ali…
“Onog trenutka kada je De Liht potrčao u stranu trebalo je da mu bar deset metara priđu i Joro i Diogo Dalot. Strašno loše je što to nisu uradili. Da se razumemo, De Liht je napravio haos. Ali ni on ne može da veruje. Ne može da veruje da Jora nema. Onda i taj nespretan kontakt. Iskreno, ne može gore od ovoga. Imaš pozadi četvoricu igrača koji se plaše za svoj posao, igraju u strahu”, besan je Nevil.
Ne brani ni De Lihta, jer on je bio užasan i u Ligi šampiona protiv Koma. Ali barem iza sebe ima tu dugu pauzu zbog problema sa kičmom kao opravdanje.
“Iznenadili smo se kad smo videli sastave. Odmah se videlo da Junajted ne može da dobije i da će da primi mnogo golova, da napravi mnogo grešaka. Činjenica je da nije imao ni neke briljantne opcije na klupi, ali zamarajuće je njih gledati. I ne razumem to sa De Lihtom. Imao sam i ja pauze od godinu dana, znam koliko je teško da se vratiš. U Komu nije znao šta radi”.
Kad podvuče crtu, Nevilov zaključak je vrlo pesimističan.
“Ovako nisko nismo bili pune 54 godine (od sezone 1972/1973, prim.aut). Rekao sam pre par nedelja protiv Fulama, da je to bilo najgorih 30 ili 40 minuta Junajteda u mom životu. Ljudi su govorili da sam preterao, ali ovo je činjenica: ovo je najgora odbrana Evrope, samo jedan tim je iza njih na tabeli. Meni bi možda počeo Hari Megvajer, ali gledali smo dovoljno sve ove igrače, godinama već, da kažemo da je najbolja četvorka pozadi: Luk Šo, Dalot, Megvajer i Lisandro Martinez. A, to je dosta jadna poslednja četvorka, iako bar sa njom može da se takmičiš i budeš konkurentan. Ali ona koja je počela sada protiv Liverpula ili ona iz meča sa Aston Vilom: Nusair Mazraui, Patrik Dorgu, Joro i Ejden Heven? S tim se ispada iz lige. To je činjenica”.
Roj Kin, nekadašnji kapiten Mančester junajteda, toliko je razočaran da polako gubi razumevanje i za one najvernije navijače koji su aplaudirali ekipi posle poraza na Enfildu.
“Kao da nikad nijedan tim nije napravio rezultat sa desetoricom. To se može. Hoćete da mi kažete da Mančester junajted da ovo nije bilo loše? Ne mogu da verujem šta slušam, dajte se bar pobite. Za šta im aplaudiraju? Glupost. Kada će igrači da preuzmu malo odgovornosti za odluke koje donose na terenu. Liverpul je mogao da im da osam ili devet komada. Psuje mi se. Kako neko može da kaže da 0:4 nije strašno”, besan je bio Kin.