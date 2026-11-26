Čak ni uspomene ga ne dotiču previše, iako se baš ovog četvrtka obeležava tačno 30 godina otkako je Juventus osvojio poslednji međunarodni trofej, tako što je u borbi za titulu klupskog prvaka sveta savladao River Plejt u Tokiju.

„Bila je to teška borba. Odigrali smo veličanstveno prvo poluvreme, a Alen Bokšić je u nekoliko navrata bio blizu pogotka. Tokom pauze između dva poluvremena sam mu rekao: ’Ako ovo ne dobijemo, ti ćeš biti prvi na čija će vrata pokucati!’ Kao što znate, Del Pjero je rešio pitanje pobednika“, seća se kapiten te generacije Bjankonera.

Uverava Peruci da nikad kasnije nije pogledao snimak sa meča u Japanu.

„Ne, nisam ponovo gledao nijednu od utakmica koje sam branio. Jesu lepe, ali su davne uspomene. Imao sam sreće da 20 godina budem u Seriji A; povukao sam se sa 37, a penziju počeo da primam sa 54. Moj život nakon fudbala svakako nije ništa manje važan od onog pre njega.“

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Kad je okončao karijeru, Peruci se posvetio poslovima u FS Italije, gde je pomagao Marčelu Lipiju na funkciji selektora A tima, odnosno Ćiru Ferari i Pjerluiđiju Kaziragiju u mladoj selekciji. Ferari je bio saradnik u Sampdoriji, a Lacio ga je angažovao kao timskog koordinatora, da bi se 2021. povukao. Ističe da više maltene i ne gleda fudbal.

„Znam da je reprezentacija izgubila u Belgiji 1:4, ali nisam gledao utakmicu. Više ne pratim fudbal. Njime sada vladaju isključivo novac i televizija. Naravno da ne pljujem u tanjir iz kojeg sam dugo jeo, ali se pitam šta je u tom tanjiru uopšte ostalo. Sudeći po svemu, strasti tamo ima veoma malo.“

Ne sviđaju se čuvenom golmanu ni formati najkvalitetnijih takmičenja.

„Uvek sam voleo utakmice na ispadanje, a današnja Liga šampiona, sa svojom beskrajnom prvom fazom, uopšte mi se ne dopada. Naročito ne Svetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija. U tom slučaju, kvalifikacije nam praktično nisu ni potrebne.“

Promenila se i uloga golmana u odnosu na vreme kad je Peruci branio.

„Ja sam stara škola i smatram da golman mora biti bolji rukama nego nogama. Da li vredi preuzimati određene rizike? Mislim da ne. Kada čujem previše priče o taktici, kažem sebi da se fudbal, na kraju krajeva, svodi na 11 protiv 11. U retkim trenucima kada je Barselona bila u problemu, čak je i Gvardiola vikao da loptu daju Mesiju. Mode prolaze. Jedini pravi sjaj dolazi sa terena; jedino što mu nedostaje jeste ’ona utakmica na kraju treninga, kada igrate kao deca u parku, čisto radi zabave’. Najbolji prijatelji u trenu postaju protivnici, ali taj trenutak istog časa i prođe. To je suština fudbala, tu se vidi igračeva duša“, dodao je Anđelo Peruci.