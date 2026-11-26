Iako je Usman Dembele bio u centru pažnje prethodne dve godine i na konto timskih uspeha osvojio i Zlatnu loptu, poštenije je reći da je bio samo prvi među jednakima. Strašnu napadačku moć je PSŽ imao sa krilnih pozicija u vidu Hviče Kvarachelije, Bredlija Barkole i Dezirea Duea... Pa i džokera Ibrahima Embajea. Sada Luis Enrike nema nikoga od njih na raspolaganju. Barkola je letos otišao u Liverpul, Embaje u Aston Vilu, a Kvarachelija i Due su zbog teških povreda završili sezonu. Kvarachelija, Barkola i Due su zajedno prošle sezone imali 45 golova i 22 asistencije u svim takmičenjima. To je 35 odsto golova celog tima. Dodajte tu i 12 golova Gonsala Ramosa, koji je otišao u Milan, i još tri gola Embajea i ispada da je PSŽ izgubio polovinu golova iz prošle sezone.

Došli su Feran Tores, Mika Godts i Magnes Aklijuš kao zamene, ali oni (još) ne prave toliku razliku kao što su to radili Hviča, Barkola i Due. Deluje kao neminovno da PSŽ izađe na zimsku pijacu u januaru i da pokuša da nadoknadi izostanke nosilaca igre.

„Onima koji su igrali sinoć nedostajala je probojnost, dueli jedan na jedan i utrčavanja iza leđa odbrane. To su odlični igrači, reprezentativci. Ali ako inače ne igraju, za to postoje dobri razlozi. Kada su Due i Kvarachelija tu, oni su rezervisti. Jednostavno su nivo ispod“, rekao je televizijski analitičar i nekadašnji napadač Pari Sen Žermena Danijel Ksuereb.

I nije samo pitanje sadašnjosti već i budućnosti. Kvarachelija i Due imaju teške povrede posle kojih će biti jako teško da se vrate na pređašnji nivo igre.

„Moraju da razmotre svaku priliku. Kada pokidate ukrštene ligamente, to nisu jednostavne povrede. Retki su igrači koji su se vratili na svoj prethodni nivo. Zato razmišljanje o narednom letu može da počne već u januaru. Vi gledate samo na ovu sezonu, dok ja gledam unapred, ka sledećoj sezoni“, kaže bivši francuski reprezentativac Emanuel Peti.

Trener Luis Enrike za sada odbija da diskutuje o prelaznom roku i kupovini zamena.

„Zar ćemo sada početi da plačemo i da se žalimo? Ne, pravi tim tako ne funkcioniše. To nije naš stil. Sa ovim igračima, ovim stručnim štabom, ovim klubom i ovim navijačima, ostajemo uvereni da možemo dobro da obavimo svoj posao i prevaziđemo ove poteškoće“, rekao je Španac.

Mediji već nagađaju da će PSŽ ipak izaći na tržište i pominje se ime argentinskog krila Đanluke Prestijanija iz Benfike.

„Znaju kolika je njegova otkupna klauzula (100.000.000 evra). Da se ja pitam, bila bi 200.000.000. Ali nema potrebe da se o tome raspravlja“, rekao je Benfikin trener Marko Silva.

I dok se o krilima nagađa, promena će skoro sigurno biti na golmanskoj poziciji. Od odlaska Đanluiđija Donarume, Luis Enrike nije zadovoljan izborom na gol-liniji. Matvej Safonov je odradio odličan posao prošle sezone, standardan je i ove, iskoristio je šansu nakon Donaruminog odlaska, ali... Nije to profil golmana koji hoće Enrike. Pretprošlog leta je iz Lila doveden i tadašnji reprezentativac Luka Ševalije, ali se nije nametnuo i već razmišlja o promeni sredine.

Letos je PSŽ želeo japanskog golmana Zajona Suzukija iz Parme, ali je on na kraju završio u Aston Vili zbog prevelike provizije koju su tražili njegovi agenti. Sada je u prvom planu Robin Riser iz Lansa, još jedan golman reprezentativnog kalibra. Ako Ševalije napusti klub u januaru, PSŽ će pokušati da dovede Risera. Problem može da bude konkurencija, jer su oko na francuskog čuvara mreže bacili i Bajern, Inter i Mančester siti.