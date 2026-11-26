Dobio je Doron Fets Rasel ove sezone zasluženu priliku da se okuša u Evroligi, ali u žestokoj konkurenciji u Anadolu Efesu nije uspeo da se izbori za veću minutažu, pa je tako ugovor između igrača i kluba sporazumno raskinut.

Međutim, neće reprezentativac Rumunije dugo biti bez posla, tačnije već ima novi angažman. Kako javlja specijalizovani portal Basket News, Rasel je već dogovorio dvogodišnju saradnju sa Maksima Romom.