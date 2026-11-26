Rasel napustio Efes, ali već ima novi klub
Vreme čitanja: 1min | čet. 26.11.26. | 14:05
Naredna stanica Italija
Dobio je Doron Fets Rasel ove sezone zasluženu priliku da se okuša u Evroligi, ali u žestokoj konkurenciji u Anadolu Efesu nije uspeo da se izbori za veću minutažu, pa je tako ugovor između igrača i kluba sporazumno raskinut.
Međutim, neće reprezentativac Rumunije dugo biti bez posla, tačnije već ima novi angažman. Kako javlja specijalizovani portal Basket News, Rasel je već dogovorio dvogodišnju saradnju sa Maksima Romom.
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Omaleni bek odlučio je da raskine ugovor i potraži novu sredinu prvenstveno zbog želje da ima veću ulogu koja je u Istanbulu bila prilično sužena. Amerikanac je u Evroligi istrčao na teren samo osam puta i za osam minuta, koliko je u proseku provodio na parketu, beležio brojke od 2,6 poena, 1,3 skoka i dve asistencije.
Jasno je da telom teško može da parira evroligaškim igračima, a pošto ga pozicija druge ili treće opcije u elitnom takmičenju ne zadovoljava, onda se odlazak u Rim može ispostaviti kao pravi potez.
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Maksima Roma u Evrokupu posle osam odigranih kola ima četiri pobede i isto toliko poraza, mada ova sezona je samo tranziciona za nju. Sve se glasnije priča da će klub iz glavnog grada Italije biti jedna od franšiza Evrolige, pa bi tako Rasel već naredne sezone mogao da se vrati u elitno takmičenje.