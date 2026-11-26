Milojevićev tim postigao sedam golova u AFC kupu
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 14:49
Šangaj Šenhua demolirao Tampines Rovers u Singapuru sa 7:1 (3:1) i tako sačuvao šansu da se plasira u nokaut fazu drugog po kvalitetu azijskog klupskog takmičenja
Znao je Vladan Milojević da njegov Šangaj Šenhua nema mnogo izbora ovog četvrtka. Morao je u Singapuru da pobedi Tampines Rovers ili bi kolo pre kraja grupne faze kineski klub završio takmičenje u AFC kupu, drugom po kvalitetu klupskom takmičenju u Aziji. Obavezu je ispunio, i to veoma uspešno – deklasirao je predstavnika Singapura sa 7:1 (3:1).
Suštinski, tim srpskog stratega je pobedu osigurao već u uvodnih 25 minuta pomoću dva gola Pengreja Šijea. Na 3:0 je povećao Rafael Ratao, dok ni gol Seige Sumija u samoj završnici prvog poluvremena nije poremetio Kineze.
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Luis Ansue se upisao u strelce na samom startu nastavka, a posle crvenog kartona fudbalera Tampinesa Haikala utakmica je praktično bila završena. Ratao, Šije i Ansue su sa po još jednim golom doneli najubedljiviji trijumf Šangaja u sezoni.
Njime je Šenhua zadržala treću poziciju i šansu da se u poslednjem kolu domogne plasmana u nokaut fazu AFC kupa. Za to će morati da pobedi Svaj Rijeng iz Kambodže, tim koji trenutno drži drugo mesto.
Ovo nije prvi put Milojeviću da njegova ekipa postiže sedam golova. Dok je bio trener Crvene zvezde, sa po 7:1 je savladao Železničar iz Pančeva, OFK Beograd i Novi Pazar, dok je sa 7:0 nadigrao Tekstilac.
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