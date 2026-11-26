Znao je Vladan Milojević da njegov Šangaj Šenhua nema mnogo izbora ovog četvrtka. Morao je u Singapuru da pobedi Tampines Rovers ili bi kolo pre kraja grupne faze kineski klub završio takmičenje u AFC kupu, drugom po kvalitetu klupskom takmičenju u Aziji. Obavezu je ispunio, i to veoma uspešno – deklasirao je predstavnika Singapura sa 7:1 (3:1).

Suštinski, tim srpskog stratega je pobedu osigurao već u uvodnih 25 minuta pomoću dva gola Pengreja Šijea. Na 3:0 je povećao Rafael Ratao, dok ni gol Seige Sumija u samoj završnici prvog poluvremena nije poremetio Kineze.