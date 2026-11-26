Slučajno ili ne, kroz sličan proces su od leta 2025. do danas prošla i dva nama zanimljiva crvena bisera - Aleksander Isak i Florijan Virc . Dovedeni kao preskupa, gromoglasna pojačanja u letnjem prelaznom roku 2025 ( Isak je koštao oko 150, a Virc 120 miliona funti bez bonusa), isprva su više podsećali na strana tela. Uljeze nesnađene na Enfildu, toj magičnoj školjki evropskog fudbala koja je kroz istoriju iznedrila mnoge specifične dragulje.

Davno je bila ta osnovna škola, ali valjda i zbog toga što neki od nas sada imaju decu tog uzrasta, vraćaju nam se u sećanje pojedine lekcije, poput onih iz biologije o stvaranju bisera. Oni se formiraju, kažu udžbenici, bez ikakvog ljudskog uticaja u prirodnim uslovima, kada strano telo dospe u školjku isprva kao kakav uljez. Školjka ne uspeva da ga izbaci, no oko njega pravi zaštitni sloj i taloži slojeve sedefa i tako vremenom - za otprilike oko godinu-dve - nastaju biseri.

Činilo se, ipak, da to neće biti slučaj sa Šveđaninom i Nemcem, jer je period prilagođavanja bio sve samo ne kratak, još manje sladak. Golemi nanosi očekivanja sputali su obojicu, a navijačima i simpatizerima Liverpula namenili brigu. I osećaj da će poneti titulu dva velika promašaja. Isak je dobar deo prošle sezone proveo oporavljajući se od povrede, dok je Vircu trebalo pola godine loptanja da uopšte postigne prvi gol u novom klubu. Umesto da postanu legitimni naslednici nekadašnjih nosilaca igre, poput Mohameda Salaha i Sadio Manea, trpeli su kritike, sumnje, pa i otvorene prozivke nekih bitnih glava engleskog fudbala... da su suviše svileni za ostrvski fudbal, nesnađeni, nedorečeni, ukratko - mediokriteti. Njihovi skromni nastupi odgovorni su u nekoj meri i za smenu Arnea Slota, koji je morao da napusti Enfild posle samo dve sezone, što nikada skoro nije bio manir kluba sa Mersisajda.

Štaviše, ako prelistamo arhivu Mozzart Sporta, videćemo da su i na početku ove nove sezone - pod palicom Andonija Iraole - dvojica uljeza s početka naše priče i dalje bili na tapetu. Baskijski trener u očaju je posle poraza od Arsenala rekao da će morati da nauči Isaka da sledeći put padne u šesnaestercu, da simulira kontakt, a ne da ostaje na nogama uprkos kontaktu s odbrambenim igračem ne bi li iznudio penal. Suviše fini za Liverpul, kao što rekosmo. Ali onda se nešto promenilo.

Ne, ništa konkretno se nije desilo, nikakav kopernikanski obrt, ni čudo koje se pojavljuje sa strane i rešava problem. Ključni sastojak transformacije ovih stranih tela u bisere - baš kao i u slučaju onih pravih, pravcatih o kojima nas uči biologija - bilo je prosto vreme. Isaku i Vircu trebalo je više od 12 meseci da se prilagode novoj sredini, pravilima, dinamici, pa i očekivanjima jer - nema ljutnje - nije isto igrati za Leverkuzen i Njukasl s jedne, i za Liverpul, s druge strane. Sa svakom novom utakmicom, pogotkom, asistencijom i pobedom Crvenih, kao da je s njihovih leđa spadao komad po komad tog preteškog tereta, koji ih je toliko dugo sputavao. I u Liverpulovoj školjki ukazala su se, napokon, dva bisera.

Uz izvrsnog Dominika Soboslaja, formirao se tako potentan i raznovrsan napadački trio, čiji kapaciteti, hteli mi to ili ne, bude uspomene na Klopov moćni trozubac Salah-Firmino-Mane. Van Dajk i Alison i dalje su tu, i sve polako podseća na One dane. Za razliku od Mančester Junajteda, zakopanog na koti 19 i u Premijer ligi i u Ligi šampiona, Liverpul je pri vrhu u oba takmičenja, tačnije četvrti i na deobi trećeg mesta. Iraolini momci imaju čak osam pobeda u poslednjih deset mečeva ukupno. Ovaj u sredu uveče u Brižu (3:0), nekoliko dana posle razmontiranja Junajteda (4:0) i u predvečerje Mersisajd derbija (nedelja, 13.00), savršeno opisuje trenutak u kom se nalaze. Šveđanin je dao dva gola u Belgiji, četiri na poslednje četiri utakmice, Nemac dodao još jedan. Virc ima učinak od osam golova i asistencija na poslednjih pet utakmica za Liverpul i reprezentaciju Nemačke.