OLIMPIK MARSELJ – LEVSKI (tip 1, kvota 1,32) – početak 18.45

Marselj je bio u sjajnom ritmu do nedelje uveče, kada je neočekivano poražen na Velodromu od Le Mana (2:3) i pored vođstva od 2:0 (tu je Mozzart Relax da isplati keca). Prilika za popravni je duel Lige Evrope sa bugarskim prvakom Levskim. Tim Bruna Ženesija dobio je početkom meseca Bajer u Leverkuzenu sa 1:0. Ekipa iz Sofije je u gornjem delu tabele, vezala je dve pobede u ovom takmičenju.

BEŠIKTAŠ – HAPOEL BER ŠEVA (tip 1, kvota 1,22) – početak 18.45

Orlovi iz Istanbula su furiozno počeli Ligu Evrope sa dve pobede, ali u sledeća dva kola samo bod. Zvezdin dželat iz kvalifikacija za Ligu šampiona na premijeri je odigrao bez golova protiv Dinama iz Zagreba, a onda je vezao tri poraza, sa samo jednim postignutim golom, pa je jasno da su Dušan Vlahović i drugovi favoriti za tri boda.

LION – LILESTREM (tip 1, kvota 1,22) – početak 21.00

Lion je pobedio u subotu u gostima Lil u derbiju Lige 1 sa 1:0. Francuski tim je vezao dve pobede na startu, ali samo bod u prethodna dva kola. Norveški Lilestrem je na dnu, sa samo bodom, pa je sedmostruki šampion Francuske bliži trijumfu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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UNION SEN ŽILOAZ – LEH (tip 1, kvota 1,35) – početak 18.45

Poljski šampion ima samo bod posle četiri kola Lige Evrope, dao je dva gola, a primio čak 12. Belgijski vicešampion je sjajan u ovom takmičenju, ima tri trijumfa i remi. Novom pobedom bi bio bliži mestu koje vodi direktno u osminu finala. Sosijedad je odoleo u Briselu (1:1), ali je Hapoel Ber Ševa razbijen u belgijskoj prestonici sa 4:0.

FERENCVAROŠ – CELJE (tip 1, kvota 1,40) – početak 21.00

Najprijatnije iznenađenje Lige Evrope je mađarski velikan Ferencvaroš, koji ima maksimalan učinak uz Benfiku i Bornmut. Celje je vezalo pet pobeda u svim takmičenjima. Fradi je bio u perfektom ritmu do nedelje, kada je poražen u velikom derbiju Mađarske od šampiona Đera na svom terenu u Budimpešti (1:3).

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