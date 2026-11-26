Gudelj ponovo predvodi Hetafe, testiraće budućeg Zvezdinog rivala
Vreme čitanja: 3min | čet. 26.11.26. | 13:55
Španski predstavnik mora da pobedi Iberiju 1999 u Gruziji (četvrtak, 18.45), jer u suprotnom vrlo verovatno neće igrati u nokaut fazi Lige konferencije
Pre početka ligaške faze Lige konferencije, a posle pobede nad Partizanom u plej-ofu sa ukupnih 4:3, fudbaleri Hetafea su važili za jednog od favorita u najmlađem takmičenju UEFA. Međutim, kako stvari stoje posle prva tri kola, postoji velika šansa da se španski predstavnik uopšte ni ne domogne nokaut faze. Kako bi se probio među najbolja 24 tima madridski tim suštinski mora da pobedi Iberiju 1999 u Tbilisiju ovog četvrtka od 18.45 časova.
Posle pola lige obe ekipe imaju samo po jedan bod. Hetafe je odigrao 1:1 sa Univerzitateom u Krajovi, a zatim je izgubio od Lugana sa 2:5 i Brajtona sa 0:1. Zbog slabije gol-razlike se nalazi iza Gruzina, koji su remizirali sa Mjelbijem (1:1), te izgubili od Sint Trojdena (0:2) i Kopenhagena (1:2).
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Ovaj susret u Tbilisiju je interesantan srpskoj javnosti iz dva razloga. Prvi, jer se na teren vraća Nemanja Gudelj posle povrede zbog koje je propustio novembarsko okupljanje reprezentacije Srbije i najavljeno je da će predvoditi Hetafe.
Drugi, zato što je Iberija naredni protivnik Crvene zvezde u ovom takmičenju. Takođe će se igrati na stadionu “Miheil Meshi”, 10. decembra, pa će biti zanimljivo videti šta čeka crveno-bele.
18.45: (6,75) Iberija 1999 (4,20) Hetafe (1,48)
Inače, Iberiju u narednih desetak dana čekaju odlučujuće utakmice u prvenstvu Gruzije. Ostala su samo dva kola do kraja šampionata, a aktuelni prvak je i trenutni lider sa po bodom više od Dinama iz Tbilisija i Dinama iz Batumija.
Nažalost po Zvezdu, Iberija će duele baš sa Dinamo Batumijem (1. decembar) i Rustavijem (5. decembar) odigrati pre njihovog susreta, tako da će biti rasterećenija za taj meč. Protiv Hetafea večeras ipak postoji dobra šansa da će trener Levan Korghalidze kombinovati tim, kako bi bio spremniji za krucijalan derbi sa Dinamom.
S druge strane, Hetafe dolazi u lošem trenutku pošto je u seriji od tri uzastopna poraza. Posle Brajtona (0:1) bolji su u Primeri bili Viljareal (0:2) i Atletiko Madrid (0:3). Izabranicima Hozea Bordalasa je važno da protiv Gruzina prekinu seriju loših rezultata.
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LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO
Četvrtak
16.30: (2,20) Kairat (3,50) Mjelbi (3,10)
18.45: (1,18) Ajaks (7,75) Tun (12,0) – MOZZART RELAX
18.45: (2,10) Bran (4,00) Orhus (3,05)
18.45: (1,12) Brajton (9,00) Univerzitatea Krajova (19,0)
18.45: (1,60) Egnatija (4,00) Linkoln Red Imps (4,80)
18.45: (5,40) Harts (4,70) Monako (1,52)
18.45: (6,75) Iberija 1999 (4,20) Hetafe (1,48)
18.45: (2,85) Jablonec (3,60) Lugano (2,30)
18.45: (3,35) Kauno Žalgiris (3,50) Riga (2,10)
18.45: (2,75) Pafos (3,70) Midtjiland (2,35)
21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)
21.00: (1,13) Braga (8,50) KuPS (17,0) – MOZZART RELAX
21.00: (4,40) CSKA Sofija (4,10) Trabzon (1,70)
21.00: (1,80) Frajburg (3,90) Tvente (4,00)
21.00: (2,25) Gent (3,60) Crvena zvezda (2,95) – MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)
21.00: (12,0) Inter Eskaldes (6,25) Kopenhagen (1,23) – MOZZART RELAX
21.00: (2,35) Nordsjeland (3,60) Panatinaikos (2,80)
***Kvote su podložne promenama