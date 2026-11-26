Ovaj susret u Tbilisiju je interesantan srpskoj javnosti iz dva razloga. Prvi, jer se na teren vraća Nemanja Gudelj posle povrede zbog koje je propustio novembarsko okupljanje reprezentacije Srbije i najavljeno je da će predvoditi Hetafe.

Drugi, zato što je Iberija naredni protivnik Crvene zvezde u ovom takmičenju. Takođe će se igrati na stadionu “Miheil Meshi”, 10. decembra, pa će biti zanimljivo videti šta čeka crveno-bele.

18.45: (6,75) Iberija 1999 (4,20) Hetafe (1,48)

Inače, Iberiju u narednih desetak dana čekaju odlučujuće utakmice u prvenstvu Gruzije. Ostala su samo dva kola do kraja šampionata, a aktuelni prvak je i trenutni lider sa po bodom više od Dinama iz Tbilisija i Dinama iz Batumija.

Nažalost po Zvezdu, Iberija će duele baš sa Dinamo Batumijem (1. decembar) i Rustavijem (5. decembar) odigrati pre njihovog susreta, tako da će biti rasterećenija za taj meč. Protiv Hetafea večeras ipak postoji dobra šansa da će trener Levan Korghalidze kombinovati tim, kako bi bio spremniji za krucijalan derbi sa Dinamom.

S druge strane, Hetafe dolazi u lošem trenutku pošto je u seriji od tri uzastopna poraza. Posle Brajtona (0:1) bolji su u Primeri bili Viljareal (0:2) i Atletiko Madrid (0:3). Izabranicima Hozea Bordalasa je važno da protiv Gruzina prekinu seriju loših rezultata.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO

Četvrtak

16.30: (2,20) Kairat (3,50) Mjelbi (3,10)

18.45: (1,18) Ajaks (7,75) Tun (12,0) – MOZZART RELAX

18.45: (2,10) Bran (4,00) Orhus (3,05)

18.45: (1,12) Brajton (9,00) Univerzitatea Krajova (19,0)

18.45: (1,60) Egnatija (4,00) Linkoln Red Imps (4,80)

18.45: (5,40) Harts (4,70) Monako (1,52)

18.45: (6,75) Iberija 1999 (4,20) Hetafe (1,48)

18.45: (2,85) Jablonec (3,60) Lugano (2,30)

18.45: (3,35) Kauno Žalgiris (3,50) Riga (2,10)

18.45: (2,75) Pafos (3,70) Midtjiland (2,35)

21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)

21.00: (1,13) Braga (8,50) KuPS (17,0) – MOZZART RELAX

21.00: (4,40) CSKA Sofija (4,10) Trabzon (1,70)

21.00: (1,80) Frajburg (3,90) Tvente (4,00)

21.00: (2,25) Gent (3,60) Crvena zvezda (2,95) – MOZZART RELAX

21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)

21.00: (12,0) Inter Eskaldes (6,25) Kopenhagen (1,23) – MOZZART RELAX

21.00: (2,35) Nordsjeland (3,60) Panatinaikos (2,80)

***Kvote su podložne promenama