Šteta je što nemamo priliku češće da gledamo Dušana Vlahovića u dresu Srbije, s obzirom na formu u kojoj igra ove sezone za Bešiktaš. Povrede i privatni problemi sprečavaju ga u tome, pa nam ostaje da se nadamo da će se situacija promeniti kada krenu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. I da će na proleće biti u golgeterskom ritmu kao što je trenutno.

U 12. kolu turskog prvenstva, Vlahović je dao dva gola Konji i probio se na vodeće mesto liste strelaca tamošnje Superlige. Stigao je do ukupno 11 pogodaka, a svom timu pomogao da upiše pobedu sa 4:2. Prvu ove sezone van Istanbula.