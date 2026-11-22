Ponovo dva gola Vlahovića - za prvo mesto liste strelaca
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 16:00
Srbin u sjajnoj formi za klub iz Istanbula
Šteta je što nemamo priliku češće da gledamo Dušana Vlahovića u dresu Srbije, s obzirom na formu u kojoj igra ove sezone za Bešiktaš. Povrede i privatni problemi sprečavaju ga u tome, pa nam ostaje da se nadamo da će se situacija promeniti kada krenu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. I da će na proleće biti u golgeterskom ritmu kao što je trenutno.
U 12. kolu turskog prvenstva, Vlahović je dao dva gola Konji i probio se na vodeće mesto liste strelaca tamošnje Superlige. Stigao je do ukupno 11 pogodaka, a svom timu pomogao da upiše pobedu sa 4:2. Prvu ove sezone van Istanbula.
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Mogao je i do het-trika, ali mu je početkom drugog poluvremena poništen gol zbog ofsajda, o kojem se već polemiše na društvenim mrežama...
Ili da mu Bahadir Han Gungjordu sredinom drugog dela nije sjajnom intervencijom odbranio udarac glavom.
Nemoćan je, ipak, Konjin golman bio u dva navrata tokom prvog poluvremena. U 10. i 34. minutu, kada je Vlahović doneo dva gola prednosti Bešiktašu i preuzeo vrh liste strelaca od Gifta Orbana iz Amedspora. Odlično se srpski napadač snašao u tim situacijama, posebno za 1:0. Posle dva blokirana šuta, usledio je projektil iz voleja.
Domaćini, za koje danas nije ulazio u igru Marko Jevtović, uspeli su da vrate rezultatski egal posle Vlahovićevih golova. Do odlaska na odmor su smanjili zaostatak, a izjednačenje je stiglo pola sata pre kraja, međutim, Leandro Trosar u 79. i Vaclav Černi u trećem minutu nadoknade, upisali su tri boda na konto Bešiktaša. Vrednih skoka na treće mesto tabele, s istim brojem bodova kao drugoplasirani Trabzon (ali i meč više), a šest manje od vodećeg Galatasaraja.
Vlahoviću je ovo bio drugi uzastopni meč u kojem se dvaput upisao u strelce. Seriju će probati da nastavi u velikom derbiju sa Galatom, 30. novembra.
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TURSKA, 12. KOLO
Subota
Genčlerbirligi - Gazijantep 1:0 (1:0)
/Traore 9/
Amed - Rize 0:2 (0:1)
/Sove 19, 55/
Galatasaraj - Samsun 2:1 (1:0)
/Toreira 4, Akgun 53 - Bajo 57/
Kodžaeli - Fenerbahče 2:2 (0:0)
/Kutlu 71pen, Maglica 76 - Škrinjar 61, Grinvud 90+3/
Nedelja
Erzurum - Gectepe 0:1 (0:0)
/Bekiroglu 70/
Kasimpaša - Alanja 2:1 (1:1)
/Benedžak 29p, 90+1 - Hadergjonaj 45+4p/
Konja - Bešiktaš 2:4 (1:2)
/Dompe 42, Destan 63 - Vlahović 10, 34, Trosar 79, Černi 90+3/
17.00: (1,12) Trabzon (7,75) Ejup (18,0)
Ponedeljak
18.00: (1,85) Bašakšehir (3,70) Čorum (3,80)
*** kvote su podložne promenama