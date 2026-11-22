Igrarije Lamina Jamala: Prednost 2:0 protiv Barse od sedmog minuta? Malo je...
Vreme čitanja: 10min | ned. 22.11.26. | 16:05
Viljareal od šokirao Kam Nou na otvaranju utakmice, a onda video superiornu Barselonu u drugom poluvremenu - 3:2
Verovatno jedini klub protiv kojeg ni pri vođstvu 3:0 ne možete biti sigurni u pobedu i verovatno jedan od retkih koji mogu biti igrači utakmice i ako ne postignu gol. Da, pričamo o Barseloni i Laminu Jamalu. Jer i timski i individualno, oni se ne opterećuju preterano rezultatom, već jednostavno igraju svoju igru. Retki su oni koji njihov napadački fudbal mogu da prate i neutrališu.
To nije uspeo ni Viljareal u 13. kolu Primere iako je od sedmog minuta imao, naizgled ogromnih 2:0. Ali subjektivni osećaj da taj kapital protiv Barselone niti je ogroman, niti bilo šta garantuje. Kataloncima je deset minuta sredinom drugog poluvremena bilo dovoljno da od 0:2, stignu do 3:2 i to bez pogodaka Jamala i Rafinje.
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Gotovo pola veka, od 1981. godine (gostovanje Saragosi), Barselona nije dozvolila bilo kom rivalu iz Primere da tako brzo stekne dva gola prednosti, a nikada u istoriji nikome do danas nije dozvolila da joj kao gost spakuje dva pogotka u sedam minuta. Prethodno je slično, rano vođstvo dozvoljavala Valensiji davne 1932. godine i Real Madridu 2025, a oba puta je okretala rezultat i pobeđivala. Tradiciju je nastavila danas.
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Nisu izabranici Hansija Flika još ni protrljali oči, a kanadski dvojac se šepurio po najvećem evropskom stadionu. Tajdžon Bjukenan i Tani Olavuseji probušili su Đoana Garsiju i zaličilo je na to da bi Injigo Perez u svojoj šestoj utakmici protiv Barselone (veći broj vodio kao trener Rajo Valjekana), mogao do prve pobede.
Pregrupisala se Barselona, zagospodarila terenom, Jamal uzeo loptu, počeo da diriguje, maltretira goste, a sredinom prvog dela iznudio je penal koji je sam izveo... Prilično loše, jer je lopta pogodila stativu i otišla u gol-aut. Nije nemoguće da je odmogao i prilično jak vetar koji je duvao u Barseloni. Momentalno se internetom proširila razočaravajuća statistika - Jamal je već promašio tri (od sedam) izvedenih penala u Primeri, a niko u istoriji La Lige nije toliko promašivao tako mlad.
Ali nije jedan od najboljih fudbalera planete neko koga će promašen penal ugušiti i demoralisati. Od tog momenta, pa do kraja utakmice - apsolutno najveća opasnost po odbranu Viljareala. Pravio je lom po desnoj strani, proigravao saigrače, slao lopte spoljnom, ali su se gosti branili kao u transu.
Ta, nadahnuta odbrana izdržala je do 57. minuta i Pedrijeve savršene lopte za Đerara Martina. Bilo je pitanje vremena kada će Martin pogoditi glavom, jer je i pre gola, u nekoliko navrata bio najviši u skoku u šesnaestercu rivala.
Četiri minuta kasnije savršena lopta Jamala za Fermina i briljantna egzekucija levicom. Iskupio se igrač koji je nestvarno napredovao u poslednje dve godine za poklonjeno vođstvo Viljarealu. Upravo njegovu poprečnu loptu presekao je Bjukenan pre nego što je raspalio i matirao Garsiju sa više od 2:0 metara.
Preokret Barselone došao je kao plod centaršuta Erika Garsije i auto-gola Paua Navara, ali smo sekund ranije videli mangupsku igrariju Lamina Jamala. Dodavanje petom za Garsiju da se kompletira kolaž današnje dominacije.
Mogla je Barselona do kraja da postigne još nekoliko golova, igrao se fudbal rezervisti Entoniju Gordonu, a dominacija domaćina najbolje se može sagledati kroz brojke - čak 50 kontakata sa loptom u šesnaestercu gostiju, 30 udaraca ka golu i posed lopte od 70 odsto. Viljareal je, na kraju, dobro i prošao, a Barsa je ponovo pobegla Real Madridu na tri boda prednosti.
PRIMERA – 13. KOLO
Petak
Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)
/Roberto 66/
Subota
Alaves - Atletik Bilbao 3:1 (1:1)
/Perez 2, Boje 62, Suarez 90 - Tenalja ag 41/
Rajo Valjekano - Valensija 0:1 (0:1)
/Kopete 41/
Sevilja - Betis 1:1 (0:0)
/Salas 90+2 - Antoni 50/
Real Madrid - Selta 2:1 (0:1)
/Belingem 66, Espi 85 - Duran 6/
Nedelja
Barselona - Viljareal 3:2 (0:2)
/Bernal 57, Fermin 61, Navaro 67ag - Bjukenan 5, Olavuseji 7/
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