Verovatno jedini klub protiv kojeg ni pri vođstvu 3:0 ne možete biti sigurni u pobedu i verovatno jedan od retkih koji mogu biti igrači utakmice i ako ne postignu gol. Da, pričamo o Barseloni i Laminu Jamalu. Jer i timski i individualno, oni se ne opterećuju preterano rezultatom, već jednostavno igraju svoju igru. Retki su oni koji njihov napadački fudbal mogu da prate i neutrališu.

To nije uspeo ni Viljareal u 13. kolu Primere iako je od sedmog minuta imao, naizgled ogromnih 2:0. Ali subjektivni osećaj da taj kapital protiv Barselone niti je ogroman, niti bilo šta garantuje. Kataloncima je deset minuta sredinom drugog poluvremena bilo dovoljno da od 0:2, stignu do 3:2 i to bez pogodaka Jamala i Rafinje.