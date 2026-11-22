Hladan tuš za Gent pred Zvezdu, Beveren sa igračem manje do prve pobede od septembra
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 15:40
Slabo izdanje ekipe Rika de Mila, koja je počela da posustaje nakon perfektnog otvaranja sezone - 0:1
Imao je Gent problema sa povredama pred gostovanje u Beverenu, ali nema opravdanja za izdanje ekipe Rika de Mila na prvom gostovanju u belgijskom prvenstvu nakon reprezentativne pauze. Domaćin je sa igračem manje od 56. minuta uspeo da ostvari prvu pobedu u domaćem šampionatu od 12. septembra, čime se probio na 10. mesto na tabeli i ostavio Gent na četvrtoj poziciji, sa tri boda manje od vodećeg Briža 1:0 (0:0).
Sastav Saše Kotiša je do pobede došao u 72. minutu, pogotkom Džerila Margarite. Apsolutno zasluženo slavlje domaćina, koji je prethodno propustio nekoliko odličnih prilika. Gent još uvek dobro stoji u prvenstvu, ali se može govoriti o krizi igre i rezultata pred utakmicu sa Crvenom zvezdom narednog četvrtka (21.00).
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U poslednjih mesec dana, De Milov sastav je ispao u Kupu, poražen je od Brage i igrao nerešeno sa KuPs-om u Ligi konferencije. U prvenstvu je izgubio od Lomela i Beverena, a savladao Anderleht i Kortrajk. Pre toga Gent je bio bez poraza u uvodnih 15 utakmica sezone u svim takmičenjima.
Prvo poluvreme na Fritil stadionu donelo je ujednačenu igru i dosta prekida, uz brojne kornere Genta i poluprilike na obe strane. Vergara je u 18. minutu šutirao tik pored prve stative, a u 24. je njegov udarac izblokiran u korner. Beveren je uzvratio preko Brilsa, Kaborea i Abrahamsa, koji je pred odlazak na pauzu pogodio prečku posle kornera.
Drugi deo meča doneo je potpuni preokret i dramu već u uvodnim minutima. Posle velikog promašaja Kaborea u 51. minutu, Beveren je u 56. ostao sa igračem manje jer je Arno Feršuren dobio crveni karton zbog zakasnelog starta nad Lopesom da Silvom. Ipak, i sa desetoricom na terenu domaći su u 72. minutu poveli golom Džirila Margarite na drugoj stativi, posle niza opasnih naleta.
Hilarion Gore je u 77. minutu zatresao mrežu posle odbitka i udarca Vergare, ali je pogodak Genta poništen zbog ofsajda. U samoj završnici utakmice Johansen Šenk je sjajnom intervencijom zaustavio makazice Van der Hejdena i sačuvao minimalnu i zasluženu pobedu Beverena.
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BELGIJA, 12. KOLO
Petak
Serkl Briž - Vesterlo 1:0 (0:0)
/Engoura 71/
Subota
Šarlroa - Sint Trojden 2:2 (1:1)
/Embemba 18, Šeidler 54 - Sebaui 27, Pupe 89/
Genk - La Luvjer 3:0 (3:0)
/Hejnen 10, Ravih 22, Durosinmi 32/
Mehelen - Klub Briž 1:5 (0:2)
/Diuf 84 - Lamarešal 32, Tresoldi 36, 61, Sike 76, Vermant 83p/
Zulte Varegem - Antverpen 2:2 (0:2)
/Hedl 54, Embaje 65 - Vermeren 8, Fofana 45+1/
Nedelja
Beveren - Gent 1:0 (0:0)
/Margarita 72/
16.00: (7,75) Kortrajk (5,40) Union Sen Žiloaz (1,35)
18.30: (1,45) Anderleht (5,00) Leven (6,00)
19.15: (3,05) Lomel (3,90) Standard (2,10)
*** kvote su podložne promenama