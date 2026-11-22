U poslednjih mesec dana, De Milov sastav je ispao u Kupu, poražen je od Brage i igrao nerešeno sa KuPs-om u Ligi konferencije. U prvenstvu je izgubio od Lomela i Beverena, a savladao Anderleht i Kortrajk. Pre toga Gent je bio bez poraza u uvodnih 15 utakmica sezone u svim takmičenjima.

Prvo poluvreme na Fritil stadionu donelo je ujednačenu igru i dosta prekida, uz brojne kornere Genta i poluprilike na obe strane. Vergara je u 18. minutu šutirao tik pored prve stative, a u 24. je njegov udarac izblokiran u korner. Beveren je uzvratio preko Brilsa, Kaborea i Abrahamsa, koji je pred odlazak na pauzu pogodio prečku posle kornera.

Drugi deo meča doneo je potpuni preokret i dramu već u uvodnim minutima. Posle velikog promašaja Kaborea u 51. minutu, Beveren je u 56. ostao sa igračem manje jer je Arno Feršuren dobio crveni karton zbog zakasnelog starta nad Lopesom da Silvom. Ipak, i sa desetoricom na terenu domaći su u 72. minutu poveli golom Džirila Margarite na drugoj stativi, posle niza opasnih naleta.

Hilarion Gore je u 77. minutu zatresao mrežu posle odbitka i udarca Vergare, ali je pogodak Genta poništen zbog ofsajda. U samoj završnici utakmice Johansen Šenk je sjajnom intervencijom zaustavio makazice Van der Hejdena i sačuvao minimalnu i zasluženu pobedu Beverena.

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BELGIJA, 12. KOLO

Petak

Serkl Briž - Vesterlo 1:0 (0:0)

/Engoura 71/

Subota

Šarlroa - Sint Trojden 2:2 (1:1)

/Embemba 18, Šeidler 54 - Sebaui 27, Pupe 89/

Genk - La Luvjer 3:0 (3:0)

/Hejnen 10, Ravih 22, Durosinmi 32/

Mehelen - Klub Briž 1:5 (0:2)

/Diuf 84 - Lamarešal 32, Tresoldi 36, 61, Sike 76, Vermant 83p/

Zulte Varegem - Antverpen 2:2 (0:2)

/Hedl 54, Embaje 65 - Vermeren 8, Fofana 45+1/

Nedelja

Beveren - Gent 1:0 (0:0)

/Margarita 72/

16.00: (7,75) Kortrajk (5,40) Union Sen Žiloaz (1,35)

18.30: (1,45) Anderleht (5,00) Leven (6,00)

19.15: (3,05) Lomel (3,90) Standard (2,10)

*** kvote su podložne promenama