Za fudbal života stigao novi ugovor: Keita u IMT-u do 2029
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Vreme čitanja: 3min | pon. 21.09.26. | 14:19
Traktoristi nagradili kršnog napadača
Najbolji fudbal karijere Šarli Keita igra u IMT-u. Kršni napadač, koji je u ovih 27 godina prošao terene Belgije, Francuske i Turske, preporodio se od dolaska u Srbiju.
Keita je na 34 utakmice za Traktoriste dao šest golova, dok je za četiri asistirao, što mu je najbolji učinak gledajući sve klubove u kojima je igrao. A, u IMT-u ga čeka još mečeva na kojima će taj saldo da popravi.
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Uprava kluba sa Novog Beograda nagradila je Keitu novim ugovorom, koji je potpisan do 2029. godine.
„Jedan od najvažnijih igrača našeg tima Šarli Keita, produžio je ugovor sa klubom do 2029. godine! Ovo nije samo potpis — ovo je jasna poruka ambicije, stabilnosti i pravca u kojem IMT MrBit želi da ide. Keita ostaje deo naše priče. Još jači. Još gladniji. Još spremniji za velike stvari“, stoji u objavi IMT-a na društvenim mrežama.
Napadač rođen u Obali Slonovače je ove sezone dao dva gola, a za dva asistirao u Mozzart Bet Superligi.