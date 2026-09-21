Za fudbal života stigao novi ugovor: Keita u IMT-u do 2029

Najbolji fudbal karijere Šarli Keita igra u IMT-u. Kršni napadač, koji je u ovih 27 godina prošao terene Belgije, Francuske i Turske, preporodio se od dolaska u Srbiju.

Keita je na 34 utakmice za Traktoriste dao šest golova, dok je za četiri asistirao, što mu je najbolji učinak gledajući sve klubove u kojima je igrao. A, u IMT-u ga čeka još mečeva na kojima će taj saldo da popravi.