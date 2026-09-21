Teški pregovori u Minesoti: Posao završen posle 94 poziva

Očekivao je da će dobiti unosan ugovor, tražio je veliki novac tokom leta od bilo kog tima, ali prava ponuda nikada nije došla. Na kraju, morao je da se zadovolji dvogodišnjim ugovorom od 13.000.000 dolara sa Minesota Timbervulvsima, koji su uboli premiju. Krilni košarkaš i ne baš, ali imaće priliku da igra u ozbiljnoj ekipi, koja pretenduje na šampionsku titulu, posebno što su trejdovali za Lamela Bola ovog leta. Već je osvajao titulu, kada je 2022. godine sa Voriorsima uzeo prsten, tako da ima šampionsko iskustvo i može da pomogne.

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Međutim, pregovori nisu bili laki. Met Lojd, generalni menadžer Minesota Timbervulvsa, dao je intervju za "Minnesota Star-Tribune", a između ostalog govorio je i o dovođenju Džonatana Kuminge. Tom prilikom otkrio je da je čak 94 puta razgovarao sa njegovim agentom pre nego što je uspeo da obezbedi potpis 23-godišnjeg krilnog igrača. Izgleda da je baš morao da ubeđuje njega i njegovog agenta da dođe za taj novac i takav dvogodišnji ugovor.

Mesecima su razgovarali telefonom i to 94 puta.

"Prilika da potpišemo Džonatana Kumingu bila je rezultat mnogo, mnogo poziva. Supruga me je u jednom trenutku pitala: ’Koliko puta ste razgovarali?’ Mislila je na njegovog agenta. ’Koliko ste puta razgovarali telefonom od sredine jula?’ Rekao sam: ’U redu, pogledaću telefon.’ Imali smo 94 poziva od 15. jula do dana kada je potpisao ugovor", otkrio je Lojd.

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Prošle sezone, Džonatan Kuminga ukupno je odigrao 36 utakmica za Atlanta Hokse i Golden Stejt Voriorse. Beležio je u proseku 12,2 poena, 5,6 skokova i 2,3 asistencije po meču.