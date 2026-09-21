Pozadina letnje neizvesnosti: Liverpul želeo Aleksandra Stankovića!

Samo 15 minuta na terenu u toku dosadašnjeg dela sezone govore da Stanković nije vraćen u Inter kao pojačanje koje će imati momentalan učinak. Što ne znači da Nerazuri u njemu ne vide budućnost. Fudbalsku i finansijsku. Vrlo su dobro znali koliko mu je porasla vrednost za godinu dana u Belgiji i svesno otišli u minus od 13.500.000 evra. Podsetimo, Briž ga je platio 9.500.000 i nakon godinu dana prodao Interu za gore pomenutu sumu.

Bepe Marota i njegovi saradnici u Interu su znali da će taj minus na Stankovićevom izletu u Belgiji vrlo lako moći da pokriju i da još i zarade. Italijanski mediji otkrivaju danas da je za Stankovića postojao interes Liverpula i Brentforda.

Redsi su hteli da mladog Srbina uključe u pregovore oko transfera Kurtisa Džonsa u suprotnom smeru, dok je Brentford nudio fiksnih 40.000.000 evra. Navodno je Inter bio spreman da razmisli, ali srpski vezista nije ni pomišljao na bilo šta drugo osim budućnosti u Interu. Zbog slavnog očevog prezimena, statusa klupskog deteta i nespornog potencijala koji poseduje, Stanković je miljenik navijača i lokalne javnosti, pa u Interu uopšte nisu želeli da forsiraju priču o prodaji i poštovali su želju mladog veziste da ostane i nametne se.

Trenutno to ne ide očekivanim tokom. U formaciji sa trojicom klasičnih veznih igrača, trener Kristijan Kivu ima neograničeno poverenje u nešto ofanzivnijeg Nikola Barelu, ali on po stilu igre i nije prava konkurencija Stankoviću za mesto u timu. Više je to Pjotr Zjelinski koji je u dosadašnjem delu sezone na iznenađujućem drugom mestu po minutaži od veznih igrača. Igrao je na svih šest mečeva od starta sezone, od čega četiri puta kao starter. Očekivano, minutažu ima i skupoceno pojačanje Kurtis Džons koji je bio starter u velikim utakmicama protiv Reala i Rome. Hrvatski vezista Petar Sučić je igrao na pet mečeva, od čega dva kao starter, ali i on je ofanzivnijeg karaktera. Hakan Čalhanoglu počeo sezonu kao startni plejmejker, ali se potom povredio, dok je jermenski veteran Henrik Mhitarjan bio starter samo protiv Udinezea i ušao sa klupe u Ligi šampiona.

Stanković ima najmanju minutažu u veznom redu. Dobio je šansu na kašičicu sa klupe i sakupio petnaestak minuta na terenu protiv Monce i Udinezea. Premalo u odnosu na očekivanja kada se vratio iz Belgije… Pogotovo što ga trener Kivu odlično poznaje još iz mlađih dana. Rumun je trenirao Stankovića na preko 70 mečeva u mlađim selekcijama Intera i uglavnom mu je poveravao ulogu kapitena.

Možda baš zbog toga Interov stručnjak želi da ide postepeno sa Stankovićem i da mu dozira minutažu. Kako god, Inter očigledno ima fudbalski dragulj na raspolaganju, a isto tako je očigledno da to znaju i premijerligaši koji su to hteli letos da iskoriste.