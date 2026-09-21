BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

TSC – DUBOČICA (tip 1, kvota 1,15) – početak 16.00 MOZZART RELAX

Nakon neočekivanog ispadanja iz Mozzart Bet Super lige prošle sezone, TSC je sebi postavio jasan cilj – ekspresan povratak u elitu. Ekipa iz Bačke Topole trenutno drži drugo mesto na tabeli i diše za vratom vodećem Borcu, što znači da nemaju pravo na kiks i da im je svaki bod zlata vredan. Sa druge strane, Dubočica se nalazi izvan zone koja vodi u plej-of, što svakako ne zadovoljava njihove ambicije. S obzirom na to da oba tima gaje napadački stil fudbala i igraju na gol više, publika s pravom može da očekuje efikasan meč i dosta pogodaka.

SPECIJA – VIS PESARO (tip 1, kvota 1,22) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Domaćin važi za apsolutnog favorita u ovom susretu, s obzirom na to da se nalazi na vrhu tabele B grupe Serije C sa sjajnim učinkom od četiri pobede i jednog remija u prvih pet kola. Sa druge strane, gostujući tim drži samo dno tabele sa svega jednim osvojenim bodom. Očekuje se potpuna dominacija domaće ekipe od samog starta utakmice, uz mogućnost ubedljive pobede i ranog rešavanja pitanja pobednika.

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PETROLUL – ČIKSERDA (tip 1, kvota 1,55) – poletak 20.00 MOZZART RELAX

Domaćin predstavlja pravi hit rumunskog šampionata i zauzima visoko četvrto mesto, dok su gosti zakucani za dno tabele. Petrolul nije tim koji daje puno golova (tek 11 u 9 utakmica), ali je zato Čiksereda druga najgora odbrana. Ono što je zanimljivo jeste da Petrolul u sedam odigranih utakmica ima čak pet pobeda, dok su preostale dve bili remiji.

STRUGA – ARSIMI (tip 1, kvota 1,25) – početak 16.00

Uoči predstojećeg duela, drugoplasirana Struga dočekuje ekipu Arsimija na domaćem terenu gde ima maksimalan učinak, dok gosti sa sedme pozicije traže šansu iz kontranapada. Iako je Struga izraziti favorit i ima motiv za revanš, Arsimi je u prošlom međusobnom, prvenstvenom okršaju pokazao da ume da iznenadi, što obećava uzbudljivu i neizvesnu utakmicu. S druge strane na pripremama, na prijateljskom meču ovog leta Struga je dominirala.

JAVOR – PROLETER ZRENJANIN (tip 1, kvota 1,20)

Javor iz Ivanjice je među klubovima koji u tekućoj sezoni imaju jasan cilj – povratak u najviši rang domaćeg fudbala, Mozzart Bet Super ligu. Iako su prvenstvo započeli u odličnom ritmu, Ivanjičani su u poslednje vreme posustali, što potvrđuju dva vezana remija u prethodna dva kola. Kako ne bi izgubili korak za vodećim ekipama na tabeli, pobeda nad Proleterom se nameće kao imperativ. Ključni adut domaćeg tima u ovom meču svakako je napadački učinak, budući da sa klupe ili terena predvode listu kao najefikasniji sastav Mozzart Bet Prve lige.