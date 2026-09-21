Najstariji novi reprezentativac Francuske u poslednjih 50 godina

Žan Bute je išao zaobilaznim putem do velike scene. Nakon što nije prošao u matičnom Lilu, gde je branio za drugi tim, otišao je u Belgiju. Dve godine je odlično branio za Muskron, a potom još pet u Antverpenu. Njegov kvalitet spoznali su skauti Koma i trener Sesk Fabregas, pa su ga u januaru 2025. godine angažovali za obeštećenje od 2.100.000 evra.

Bute je u Italiji nastavio da ide uzlaznom putanjom, već je došao do brojke od 68 nastupa u svim takmičenjima, što je ispratio i Zidan, pa ga je uvrstio u državni tim.

Zanimljivo, Žan Bute nikada nije bio član nijedne reprezentativne selekcije, ni u mlađim kategorijama.