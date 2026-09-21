Najstariji novi reprezentativac Francuske u poslednjih 50 godina
Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 14:00
Žan Bute pozvan umesto povređenog Risea
Kvalitet kad-tad izađe na videlo. Nekome je potrebno 15, nekome 20, a u slučaju golmana Koma Žana Butea - 31 godina i tri meseca. Odlični čuvar mreže postao je najstariji igrač koji je dobio prvi poziv za reprezentaciju Francuske u poslednjih 50 godina, nakon što je sa prvobitnog spiska otpao čuvar mreže Lansa, Roben Rise, zbog povrede rebara.
Prethodni slučaj dogodio se 1976. godine, kada je defanzivac Sent Etjena Žerar Farison dobio poziv u trenutku kada je imao 32 godine i mesec dana.
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Žan Bute je išao zaobilaznim putem do velike scene. Nakon što nije prošao u matičnom Lilu, gde je branio za drugi tim, otišao je u Belgiju. Dve godine je odlično branio za Muskron, a potom još pet u Antverpenu. Njegov kvalitet spoznali su skauti Koma i trener Sesk Fabregas, pa su ga u januaru 2025. godine angažovali za obeštećenje od 2.100.000 evra.
Bute je u Italiji nastavio da ide uzlaznom putanjom, već je došao do brojke od 68 nastupa u svim takmičenjima, što je ispratio i Zidan, pa ga je uvrstio u državni tim.
Zanimljivo, Žan Bute nikada nije bio član nijedne reprezentativne selekcije, ni u mlađim kategorijama.