Arsenal opet na mišiće: Kapiten se javio posle dva meseca i iščupao novi minimalac
Vreme čitanja: 7min | sub. 07.11.26. | 18:05
Šampion Engleske uz dosta muka savladao Hal Siti, pa kao lider odlazi na reprezentativnu pauzu
Možda će neko reći da ne igra fudbal dostojan šampiona, da nije dovoljno dopadljiv, ali nikoga na Emiratima to neće dotaći sve dok je Arsenal na vrhu tabele. A on će, bez obzira na ostale rezultate desetog kola Premijer lige, odatle posmatrati rivale tokom reprezentativne pauze pošto je svoj poslednji zadatak pred odlazak na istu obavio u skladu sa očekivanjima.
Mada je u skladu sa očekivanjima bio verovatno samo rezultat, odnosno pobeda nad Hal Sitijem (1:0), druga uzastopna, a četvrta minimalna koju je šampion Engleske ostvario od početka prvenstva. Mnogo toga drugog bilo je ispod standarda koje je tim Mikela Artete postavio u šampionskoj sezoni. Ne baš sve, jer je odbrana još jednom delovala besprekorno i učinila da se mreža u Premijer ligi ne zatrese punih mesec dana, još od onog trijumfa nad Lidsom ostvarenim posle preokreta.
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Ali opet, neće puno mariti u Zapadnom Londonu zbog tog podatka. A ako ih iko drugi bude zamarao, moći će da uzvrate kontraargumentom kako su sezonu otvorili sa devet pobeda u uvodnih deset kola, što im se dogodilo još samo u takmičarskoj 2022/23. Ovu devetu doneo im je kapiten Martin Edegor, čovek koji je u pomenutoj sezoni igrao najbolji fudbal karijere. Međutim, norveški vezista odavno već nema toliki uticaj ofanzivnu igru Arsenala. Uostalom, večerašnji pogodak bio mu je tek treći ligaški od starta sezone, a prvi posle dva meseca. Tada je bio čovek odluke, donevši pobedu u gradskom derbiju protiv Čelsija, da bi za njega usledio sušan period u Premijer ligi tokom kojeg nije upisao ni gol ni asistenciju...
Sve do ove subote i utakmice sa Hal Sitijem, koji je uobičajenim, defanzivnim pristupom i vrlo čvrstom, organizovanom igrom, ozbiljno namučio branioca titule. Ipak, u 72. minutu je kompletnoj gostujućoj ekipi na sekund pala koncentracija, što je Edegor iskoristio. Natrčao je na odbitak ispred Džona Igana i nekako ćušnuo loptu pored dotad odličnog Konstantinosa Colakisa.
Kapiten će na kraju poneo lovorike, ali je porciju komplimenata zaslužio i sve bolji Noni Madueke. Nije, kao ni protiv Liverpula, dao konkretan doprinos trijumfu, ali je još jednom bio najdirektniji fudbaler londonskog tima. Imao je najviše dodira sa loptom u protivničkom šesnaestercu, najviše uspešnih driblinga, dobio najviše duela, uputio najviše preciznih centaršuteva i najviše udaraca. Ustalom, baš je posle njegovog prodora i šuta Edegor pritrčao i narodski rečeno 'pokupio kajmak'.
Prethodno je Madueke još u ranoj fazi meča uposlio Ezrija Konsu u gužvi, u nadoknadi prvog dela pronašao Deklana Rajsa centaršutem, pred istek sat vremena fudbala i sam pripretio Colakisu. Bio je zaprška u svemu vrednom pomena što je Arsenal uradio tokom utakmice.
Hal je s druge strane jedinu izglednu priliku imao u 18. minutu kada je Eliot Strud lako mogao da kazni statičnost Arsenalove defanzive. Takvih u nastavku nije bilo. Ekipa Mikela Artete nije dozvolila da joj se ponovi pad u igri kakav je imala tokom drugog poluvremena utakmice sa praškom Slavijom sredinom nedelje, štaviše, londonski tim je u nastavku zaključao prilaze golu Davida Raje, pa je španski čuvar mreže u drugih 45 minuta bio besposlen.
PREMIJER LIGA – 10. KOLO
petak
Everton - Koventri 3:1 (0:0)
/Bari 56, 61, Djusberi Hol 81 - Gboho 52/
subota
Lids - Totenhem 1:0 (0:0)
/Okafor 78/
Fulam - Njukasl 1:1 (0:0)
/Muniz 83 - Marfi 80/
Arsenal - Hal 1:0 (0:0)
/Edegor 72/
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nedelja
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