Arsenal opet na mišiće: Kapiten se javio posle dva meseca i iščupao novi minimalac

Možda će neko reći da ne igra fudbal dostojan šampiona, da nije dovoljno dopadljiv, ali nikoga na Emiratima to neće dotaći sve dok je Arsenal na vrhu tabele. A on će, bez obzira na ostale rezultate desetog kola Premijer lige, odatle posmatrati rivale tokom reprezentativne pauze pošto je svoj poslednji zadatak pred odlazak na istu obavio u skladu sa očekivanjima.

Mada je u skladu sa očekivanjima bio verovatno samo rezultat, odnosno pobeda nad Hal Sitijem (1:0), druga uzastopna, a četvrta minimalna koju je šampion Engleske ostvario od početka prvenstva. Mnogo toga drugog bilo je ispod standarda koje je tim Mikela Artete postavio u šampionskoj sezoni. Ne baš sve, jer je odbrana još jednom delovala besprekorno i učinila da se mreža u Premijer ligi ne zatrese punih mesec dana, još od onog trijumfa nad Lidsom ostvarenim posle preokreta.