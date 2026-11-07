Varniči u Nemačkoj pred Srbiju, Ter Štegen podelio javnost

Uoči novog okupljanja reprezentacije Nemačke, za finiš Lige nacija, zavarničilo je u javnosti zbog golmana. Selektor Klop je odlučio da ulogu prvog golmana poveri Marku-Andreu Ter Štegenu, čuvaru mreže Barselone na pozajmici u Ajaksu i to je podelilo javnost.

Nekadašnji reprezentativac Nemačke Ditmar Haman je u intervjuu za Mundo Deportivo otvoreno kritikovao Klopovu odluku.

„Mislim da Ter Štegen to ne zaslužuje. Nikada nije branio dobro za reprezentaciju. On je prvi golman samo zbog toga što više nemamo Manuela Nojera ili Olivera Kana. Ponavljam, mislim da ne zaslužuje da bude prvi golman“, rekao je Haman.

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Nekadašnji legendarni golman Oliver Kan se ne slaže sa Hamanom.

„Ter Štegen je trenutno u dobroj formi. Zaslužio je poziv. Sada je na njemu da pokaže da je na potrebnom nivou“, istakao je Kan.

Jirgen Klop kada je saopštavao spisak, obrazložio je odluku da „jedinicu“ poveri Ter Štegenu.

„Mark ima odličnu sezonu u Amsterdamu, a srećom i Ortega i Nibel imaju jako dobre sezone. U naredne dve utakmice (protiv Srbije i Holandije prim. aut) Ter Štegen će nam biti prvi golman“, otkrio je Klop.

Na utakmici u Minhenu početkom oktobra fudbaleri Srbije gotovo da nisu ni videli nemačkog golmana, a tada je na crti bio Urbig. Valjda sada na Marakani bude drugačije...