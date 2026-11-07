Preokret na Banovom brdu: Čukarički dosolio niške rane - dao četiri gola, važila se dva

Nije domaćinu bilo prijatno nakon super atraktivnog pogotka Aleksandra Vidovića na startu meča, ali su Đorđe Jovanović i Uroš Miladinović doneli rezultatski obrt u meču u kojem se može reći da je Sambu Sisoko bio asistent sva tri priznata pogotka.

Ako ste previše ležerno pristupili praćenju TV prenosa ove utakmice, u smislu da ste još završavali ručak i zakasnili na njen početak - mnogo toga ste propustili. Jer, već nakon 20 sekundi domaćin je imao svoju najbolju priliku u prvom poluvremenu, a samo što se ušlo u četvrti minut - gosti su poveli.

Dejan Stanivuković je pokazao visok nivo koncentracije za tako ranu fazu meča, jer je zaustavio pokušaj Đorđa Jovanovića na centaršut Šehovića, a stekao se utisak da je lopta čak zakačila i stativu.

Mnogo prelepih golova smo videli ove sezone u Mozzart Bet Superligi, a uz rame najatraktivnijima do sada staje i ovaj koji je postigao Aleksandar Vidović - njegov prvi u karijeri u elitnom rangu takmičenja srpskog fudbala. Nije mu to u opisu posla kao levom beku, ali je posle kornera praktično odigrao “dupli pas” glavama sa Sisokom, legla mu je lopta na levicu i poslao ju je pod prečku Čarapićevog gola. Radnički je posle pet ‘sušnih’ gostovanja konačno pogodio protivničku mrežu.

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Trebalo je malo vremena Brđanima da se saberu od tog šoka, pre nego su počeli kontinuirano da napadaju, ali bez neke jasne strategije kako da to efikasno učine protiv dobro postavljenog bloka Nišlija, ali i vrlo ‘nabrijane’ ekipe koju je na teren poslao Nikola Drinčić. Čak će konačna statistika prvog poluvremena pokazati da je Radnički taj koji je uputio više udaraca i izveo više kornera nego njegov rival.

Mustma se nije dobro snašao u situaciji jedan na jedan sa golmanom, mada je ta akcija naknadno ‘poništena’ zbog ofsajda, Jovanović je imao jedan opasan udarac sa 20 metara preko gola, a ponovo se Stanivuković istakao, pre svega dobrim postavljanjem, kada je Miladinović šutirao iskosa u 20. minutu.

Ipak, najviše pažnje privukla je situacija iz 44. minuta, kada je Čukarički čak postigao gol. Učinio je to Mustma prilično atraktivno, ali je sudija Stefan Jeknić tek nakon što je lopta završila u mreži dosudio prekršaj Šehovića u skoku nad Ivanovićem u začetku akcije. Od svega - samo žuti karton za Lazara Markovića zbog protesta.