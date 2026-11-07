Preokret na Banovom brdu: Čukarički dosolio niške rane - dao četiri gola, važila se dva
Vreme čitanja: 11min | sub. 07.11.26. | 16:59
Nišlije vodile na poliuvremenu, ali su Brđani u nastavku stigli do zaslužene pobede (2:1)
Dobio je Radnički dva poluvremena zaredom - drugo protiv Partizana i prvo protiv Čukaričkog, ali to su neki minimalni pomaci za interne analize i prolazne satisfakcije. Istina je da je ovo šesti poraz zaredom i, posebno zbog činjenice da su Nišlije na Banovom brdu vodile od četvrtog do 65. minuta, dodatna so na rane kluba koji je u velikim organizacionim problemima i institucionalnoj krizi, posle ostavke kompletnog rukovodstva.
Čukarički je preokrenuo u razmaku od deset minuta u utakmici u kojoj je postigao četiri gola, ali su se samo dva važila - dovoljno za, po svemu viđenom, ipak zasluženu pobedu koja ga, makar na jedan dan, vodi tamo gde svi u redovima Beograđana žele da budu - u zonu plasmana u plej-of - 2:1 u susretu 15. kola Mozzart Bet Superlige.
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Nije domaćinu bilo prijatno nakon super atraktivnog pogotka Aleksandra Vidovića na startu meča, ali su Đorđe Jovanović i Uroš Miladinović doneli rezultatski obrt u meču u kojem se može reći da je Sambu Sisoko bio asistent sva tri priznata pogotka.
Ako ste previše ležerno pristupili praćenju TV prenosa ove utakmice, u smislu da ste još završavali ručak i zakasnili na njen početak - mnogo toga ste propustili. Jer, već nakon 20 sekundi domaćin je imao svoju najbolju priliku u prvom poluvremenu, a samo što se ušlo u četvrti minut - gosti su poveli.
Dejan Stanivuković je pokazao visok nivo koncentracije za tako ranu fazu meča, jer je zaustavio pokušaj Đorđa Jovanovića na centaršut Šehovića, a stekao se utisak da je lopta čak zakačila i stativu.
Mnogo prelepih golova smo videli ove sezone u Mozzart Bet Superligi, a uz rame najatraktivnijima do sada staje i ovaj koji je postigao Aleksandar Vidović - njegov prvi u karijeri u elitnom rangu takmičenja srpskog fudbala. Nije mu to u opisu posla kao levom beku, ali je posle kornera praktično odigrao “dupli pas” glavama sa Sisokom, legla mu je lopta na levicu i poslao ju je pod prečku Čarapićevog gola. Radnički je posle pet ‘sušnih’ gostovanja konačno pogodio protivničku mrežu.
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Trebalo je malo vremena Brđanima da se saberu od tog šoka, pre nego su počeli kontinuirano da napadaju, ali bez neke jasne strategije kako da to efikasno učine protiv dobro postavljenog bloka Nišlija, ali i vrlo ‘nabrijane’ ekipe koju je na teren poslao Nikola Drinčić. Čak će konačna statistika prvog poluvremena pokazati da je Radnički taj koji je uputio više udaraca i izveo više kornera nego njegov rival.
Mustma se nije dobro snašao u situaciji jedan na jedan sa golmanom, mada je ta akcija naknadno ‘poništena’ zbog ofsajda, Jovanović je imao jedan opasan udarac sa 20 metara preko gola, a ponovo se Stanivuković istakao, pre svega dobrim postavljanjem, kada je Miladinović šutirao iskosa u 20. minutu.
Ipak, najviše pažnje privukla je situacija iz 44. minuta, kada je Čukarički čak postigao gol. Učinio je to Mustma prilično atraktivno, ali je sudija Stefan Jeknić tek nakon što je lopta završila u mreži dosudio prekršaj Šehovića u skoku nad Ivanovićem u začetku akcije. Od svega - samo žuti karton za Lazara Markovića zbog protesta.
A sa javnim opomenama su u drugo poluvreme ušla obojica štopera gostiju, Vitas i Mijailović, i pridružiće im se vrlo brzo Frenk Kanute. Jednom od svojih karakterističnih grešaka u opasnoj zoni, uveo je u problem i sebe i čitavu ekipu, ležerno je izgubio loptu, pa srušio Šehovića s leđa. Bila je to idealna pozicija za slobodan udarac, iz kojeg je Uroš Miladinović pogodio - stativu!
Upalikle su se crvene lampice, Kanute je ušao u destruktivni mod (valjda će uskoro imati ko na Čairu da raskrsti sa takvim stvarima, a ne da mu se, protiv Partizana u prethodnom kolu, dodeljuje još i kapitenska traka), samo koji minut kasnije ponovo će prizivati nevolju. Neartikulisano je napucao Šehovića i ta lopta posle visokog luka umalo nije završila u golu. Jeste je tamo smestio Lazar Marković u nastavku akcije, ali - rukom, što je Jekniću signalizirano iz VAR sobe.
Nije važio prvi, nije ni drugi, ali postigao je Čukarički vrlo brzo i treći gol, ovog puta bez ikakve naknadne korekcije. Nevešto je gostujuća odbrana postavila ofsajd zamku, pa je Đorđe Jovanović imao sve vreme ovog sveta da se, na asistenciju Sisoka, konačno upiše među strelce.
Videlo se u kojem pravcu sve ovo ide, Miladinović je prvu priliku za preokret imao u 72. minutu, ali je Stanivuković odbranio. No, tri minuta kasnije, Sisoko je odradio najveći deo posla, doneo mu je loptu kao na tacni pored smušenih fudbalera Radničkog, među njima i Kanutea, a najbolji fudbaler Čukaričkog ove sezone nastavio je sjajnu Čukinu seriju pod vođstvom (još uvek vršioca dužnosti) trenera Mihajla Trajkovića - 10 bodova na četiri utakmice i plasman u osminu finala Kupa Srbije.
MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
ČUKARIČKI - RADNIČKI 2:1 (0:1)
/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/
Stadion na Banovom brdu.
Sudija: Stefan Jeknić (Subotica).
Žuti kartoni: Marković, Bajović (Čukarički), Vitas, Mijailović, Kanute, Milosavljević, Ivanović (Radnički).
ČUKARIČKI (4-3-3): Čarapić 6 - Stanković 6, Maiga 6,5, Đoković 6,5, Šehović 6,5 - Sisoko 7,5, Bajović 5 (od 63. Nikolić 6), Mustma 6 (od 72. Radonjić 6) - Marković 6 (od 83. Miletić), Miladinović 7, Jovanović 7 (od 72. Durmišaj 6).
RADNIČKI (4-2-3-1): Stanivuković 7 - Veličković 6, Mijailović 5,5, Vitas 6, Vidović 6,5 - Kanute 5 (od 79. Rošević), Milosavljević 6 - Ivanović 6, Izderić 5,5 (od 79. Borović), Abas 5,5 (od 67. Bonsu 5) - 5 (od 67. Nikolić 5).
Igrač utakmice: Sambu Sisoko (Čukarički) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
Subota
Zemun - IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 - Kasas 87/
Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)
/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/
17.00 (2.00) Železničar Pančevo (3.70) Radnički Kragujevac (3.50) - MOZZART RELAX
Nedelja
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