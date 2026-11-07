Midtjiland i dva bundesligaša prate Zvezdinog Kima

In Bom Hvang jedan je od najboljih stranaca u istoriji Crvene zvezde, Seol Jong Vu je takođe bio pogodak kluba iz Ljutice Bogdana, pa tako ne uopšte ne čudi što su se u klubu poslednjih meseci fokusirali i na azijsko tržište, odnosno konkretno Južnu Koreju. Dolazak Je Gen Kima iz tamošnjeg Čonbuka za 500.000 evra bila je sitna investicija sa potencijalom da okrene ozbiljniji novac.

Mladi vezista se još prilagođava na evropski fudbal i generalno okolnosti u Srbiji, a u poslednje vreme počeo je pomalo da dobija veću minutažu kod Alberta Rijere. Odluka španskog stručnjaka da ga svrsta u jedanaest za meč protiv Inter Eskaldesa je mnoge iznenadila i bio je to njegov prvi start u crveno-beloj opremi. Mladi reprezentativac Južne Koreje nije ostavio naročiti utisak i zamenjen je već na poluvremenu, ali kako stvari stoje, na njega motri nekoliko klubova.