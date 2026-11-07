Midtjiland i dva bundesligaša prate Zvezdinog Kima
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 17:36
Mladi reprezentativac Južne Koreje privukao pažnju
In Bom Hvang jedan je od najboljih stranaca u istoriji Crvene zvezde, Seol Jong Vu je takođe bio pogodak kluba iz Ljutice Bogdana, pa tako ne uopšte ne čudi što su se u klubu poslednjih meseci fokusirali i na azijsko tržište, odnosno konkretno Južnu Koreju. Dolazak Je Gen Kima iz tamošnjeg Čonbuka za 500.000 evra bila je sitna investicija sa potencijalom da okrene ozbiljniji novac.
Mladi vezista se još prilagođava na evropski fudbal i generalno okolnosti u Srbiji, a u poslednje vreme počeo je pomalo da dobija veću minutažu kod Alberta Rijere. Odluka španskog stručnjaka da ga svrsta u jedanaest za meč protiv Inter Eskaldesa je mnoge iznenadila i bio je to njegov prvi start u crveno-beloj opremi. Mladi reprezentativac Južne Koreje nije ostavio naročiti utisak i zamenjen je već na poluvremenu, ali kako stvari stoje, na njega motri nekoliko klubova.
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Prema informacijama sa Dalekog istoka, Kimov napredak aktivno prate tri kluba - danski Midtjiland uz dva bundesligaša. Radi se o Hofenhajmu i Augzburgu, u koji je letos otišao Seol za gotovo četiri miliona evra. U danskom velikanu takođe već nastupaju dvojica igrača iz Južne Koreje - Kju Sung Čo i Hjun Suk Hong.
U autorskom tekstu navodi se i da još nekoliko klubova prati njegov fudbalski razvoj, ali se ne navodi o kome je sve reč. Svakako, Kimov napredak i potencijalni uspon u hijerarhiji mogli bi da ga dovedu korak blže transferu. Kim je u Južnoj Koreji prava mlada zvezda i zato ne čudi što ga mediji iz te zemlje pomno prate. Doduše, ovde je tek počeo da se probija.
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