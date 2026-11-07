Emeri čudno rezonuje: Kerikov Junajted na istom nivou kao Barselona

Pokušaće sutra sa Mančester junajtedom da ostvari prvu pobedu u Premijer ligi još od kraja avgusta?! Iako mesecima ne može da se sastavi, biranim rečima Unaj Emeri govorio je o posrnulom engleskom velikanu, čak je malo i preterao… „Odigrali smo onako kako smo planirali protiv Barselone, ali to nije bilo dovoljno, jer je nivo fudbala sa kojim smo se suočili najveći mogućio. Kako u utakmicama Premijer lige, tako i Lige šampiona“ , rekao je Unaj Emeri i, najblaže rečeno, izneo čudan rezon: „U nedelju, Mančester junajted, a to je isti nivo kao Barselona. Biće veoma zahtevno. To je Mančester junajted i tamo nismo pobedili godinama. Dakle, to znači da nam je veoma teško“.

Potvrdio je da sa Aston Vilom pregovara o novom ugovoru i poprilično se bavio neslavnom statistikom njegovog tima protiv Crvenih đavola.

Aston Vila je samo jedanput dobila Mančester junajted u poslednje četiri godine. I to prošle na Vila parku, dok na Old Trafordu ne zna za pobedu više od pet godina.

„Mančester junajted je fantastičan klub, igraju vrlo dobro, prošle godine su uspeli da izbore plasman u Ligu šampiona. U prvenstvu nisu u konstantnoj formi, ali trebalo bi da povrate tu konstantnost. Tako da je ovo veoma, veoma teška utakmica“.

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Prisetio se i kako je Aston Vila zbog poraza na Teatru snova minule sezone izvisila za ulazak u Ligu šampiona…

„Old Traford je ogroman izazov – za mene, za igrače, pošto tamo ne pobeđujemo. Imali smo neke teške poraze, kao pre dve godine kada smo bili blizu da u poslednjoj utakmici obezbedimo Ligu šampiona, pa smo izgubili“, poručio je Unaj Emeri i za kraj dodao:

„Tako da je tamo uvek veoma, veoma teško. Moramo da odigramo najbolje što možemo. I na individualnom, ali i na timskom planu“.