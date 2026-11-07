Nestvarna forma Marka Lazetića – strelac i na sedmoj uzastopnoj utakmici!

Kako se do kraja meča rezultat više nije menjao, Lazetić je tim pogotkom lansirao Nou na lidersku poziciju na tabeli, a sebe na prvo mesto liste strelaca. Ovo mu je bio ukupno 10. gol u šampionatu Jermenije od letošnjeg dolaska iz Aberdina za 220.000 evra.

Lazetić je ovako upisao i Širak na spisak klubova u Jermeniji kojima je zatresao mrežu. Prethodno je na dva meča dao tri gola Sjuniku, te po jedan Alaškertu, Urartuu, Vanu, Sardarapatu, Pjuniku i Ararat Jermeniji. Uz to ima i jednu asistenciju protiv Ararata iz Jerevana. Nedostaju mu samo taj Ararat, BKMA i Gandzasar na tom spisku.

Ovakav učinak mladi reprezentativac Srbije nije imao još otkad je igrao Kadetsku ligu Srbije sa Crvenom zvezdom...

Drugi srpski fudbaler u redovima Noe, Saša Zdjelar, takođe je odigrao čitav meč.

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