Strašan igrač Feliks Nmeča! Lajpcig se igrao, Gruda plesao... Kejn samo pakuje (VIDEO)
Vreme čitanja: 22min | sub. 07.11.26. | 17:52
Na Vestfalenu ne može bez drame
I Bajern i Borusija i RB Lajpcig! Tri najbolja Nemačka tima napokon su bila na visini zadatka u istom kolu, a to je ove jeseni bila prava retkost. Doduše, Bavarci i Saksonci rutinski su odradili posao, dok je u Dortmundu ponovo moralo uz malu dramu. Ipak, Feliks Nmeča potvrdio je najvišu klasu, pokazao svima još jednom u kakvog asa izrasta, te da će biti sledeća velika stvar i grandiozna prodaja Milionera.
Često je šampion poslednjih godina umeo da se saplete u Majncu. Odnosio je istoimeni tim bodove Bajernu i sa Alijanc arene, pa je Eron Denks bez obzira na teško iskušenje tokom nedelje u Madridu, izveo vrlo snažan tim. Maksimalno ozbiljno su gosti iz Minhena shvatili protivnika, utegli odbranu, nagazili papučicu gasa od starta i u takvoj situaciji daleko veći kvalitet morao je da dođe do izražaja - 2:1.
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Najkritičniji momenat za Bajern dogodio se u 40. minutu. Tada je pri rezultatu 0:1 Majnc uspeo da izjednači, pošto je Manuel Nojer loše procenio let lopte, 'podleteo', a Korejac Li uspeo da ga matira. Nekoliko trenutaka kasnije VAR je interevenisao. Ispostavilo se, radilo se o ofsajd poziciji...
Nisu Bavarci primili gol, no izvesno je da ni u medijima ni među pristalicama najboljeg tima Nemačke neće izostati satre-nove rasprave na temu da li Nojer i dalje treba da bude broj jedan. Veteran se, ruku srce, povredio prilikom te loše intervencije, pa svakako ostaje pitanje da li će biti na raspolaganju Denksu u narednim nedeljama.
Pogotke za Bajern postigli su Jozua Kimih i Lenart Karl. Posebno će mlađanom Karlu značati novi gol. Podsetimo, bio je strelac i pre četiri sana protiv Atletika. Sve to dolazi nakon kritika na njegov račun, da je ozbiljno pao u formi. U oba slučaja asistenciju je upisao Hari Kejn, tako da engleski golgeter sada ima jednak broj datih i nameštenih golova od starta sezone: 10+10.
Uspeo je Majnc da postigne počasni pogodak u samom finišu, ali trijumf Bajerna nije bio ugrožen.
Strašnu partiju pružio je Lajpcig protiv Augzburga (5:2) i zadržao maksimalni učinak kod kuće - pet utakmica, pet pobeda. Izgubio je Demikelisov sastav u Ligi šampiona od Mančester Sitija (2:3), međutim deluje kao da mu je prijalo to nadmetanje sa Englezima. Sve je danas za domaćina išlo kao po loju, bez obzira što je prvimio gol maltene u prvom napadu.
Do kraja prvog poluvremena sve je bilo rešeno. Pogađali su Ezehijel Banzuzi, Kristofer Enkunku i David Raum. Čudesno nadahnut bio je Brajan Gruda, plesao po terenu i namestio prva dva gola nakon divnih driblinka i solo akcija. Kao šlag na tortu u tih prvih 45 minuta došao je lep gol Rauma iz slobodnog udarca...
U nastavku Enkunku je upisao i asistenciju (za Romula), najavivši da se vraća u staru formu, a Augzburg su potpuno nokautirali danas rezervisti Antonio Nusa i Krištof Baumgartner.
Srpski interenacionalac Nemanja Maksimović svih 90 minuta presedeo je na klupi.
Dortmund se najviše mučio da overi tri boda, mada u sredinom drugog poluvremena ništa nije nahoveštavalo da bi moglo da bude problema. Sjajni Nmeča s dva udarca sa distance doneo je dva gola prednosti Kovačevom timu. Izgledalo je da novajlija iz Elverzberga potpisuje kapitulaciju, a onda devet minuta pre kraja Noel Futko smanjuje na 1:2 i kreće panika.
Do kraja utakmice gosti su čak nakupili više udaraca u okvir gola, imali nekoliko opasnih napada, no Borusija je ovoga puta nekako izdržala...
U poslednjem meču popodnevnog programa Ajntraht je još jednom razočarao svije navijače - nije uspeo da savlada Paderbon (2:2). Štaviše, jedva se spasao poraza. Vodio je Hiterov tim sa 1:0, domaćin okrenuo na 2:1, da bi konačan rezultat postavio Jonatan Burkart u trećem minutu sudijske nadoknade. Burkart je postigao i prvi gol za Ajntraht, koji je u poslednjih dvadesetak minuta igrao s igračem manje usled isključpenja Elijasa Bauma.
BUNDESLIGA – 9. KOLO
Petak
Hamburger - Borusija Menhengladbah 3:1 (1:1)
/Muhajm 11, Nanđa 59, Gronbek 70 - Hak 44/
Subota
Borusija Dortmund - Elverzberg 2:1 (0:0)
/Nmeča 55, 71 - Futko 81/
Majnc - Bajern Minhen 1:2 (0:1)
/Tic 90+3 - Kimih 14, Karl 57/
Paderborn - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:1)
/Obermajer 45+1, Piringer 73pen - Burkart 23, 90+3/
RB Lajpcig - Augzburg 5:2 (3:1)
/Banzuzi 33, Enkunku 35, Raum 45+2, Romulo 60, Baumgartner 66 - Kade 1. Ogundu 90+2/
18.30: (1,70) Štutgart (4,50) Verder (4,00) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (3,60) Keln (4,60) Bajer Leverkuzen (1,85) – MOZZART RELAX
17.30: (1,47) Frajburg (4,60) Union Berlin (6,00) – MOZZART RELAX
19.30: (1,60) Hofenhajm (4,30) Šalke (4,90) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama