Strašan igrač Feliks Nmeča! Lajpcig se igrao, Gruda plesao... Kejn samo pakuje (VIDEO)

Najkritičniji momenat za Bajern dogodio se u 40. minutu. Tada je pri rezultatu 0:1 Majnc uspeo da izjednači, pošto je Manuel Nojer loše procenio let lopte, 'podleteo', a Korejac Li uspeo da ga matira. Nekoliko trenutaka kasnije VAR je interevenisao. Ispostavilo se, radilo se o ofsajd poziciji...

Nisu Bavarci primili gol, no izvesno je da ni u medijima ni među pristalicama najboljeg tima Nemačke neće izostati satre-nove rasprave na temu da li Nojer i dalje treba da bude broj jedan. Veteran se, ruku srce, povredio prilikom te loše intervencije, pa svakako ostaje pitanje da li će biti na raspolaganju Denksu u narednim nedeljama.

Pogotke za Bajern postigli su Jozua Kimih i Lenart Karl. Posebno će mlađanom Karlu značati novi gol. Podsetimo, bio je strelac i pre četiri sana protiv Atletika. Sve to dolazi nakon kritika na njegov račun, da je ozbiljno pao u formi. U oba slučaja asistenciju je upisao Hari Kejn, tako da engleski golgeter sada ima jednak broj datih i nameštenih golova od starta sezone: 10+10.

Uspeo je Majnc da postigne počasni pogodak u samom finišu, ali trijumf Bajerna nije bio ugrožen.